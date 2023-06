Președintele Braziliei este revoltat și insistă: Nu este normal să se cheltuiască miliarde de dolari pentru un război 'inutil': trebuie să se pună armele jos

"Nu este normal să se cheltuiască miliarde de dolari pentru un război 'inutil': trebuie să se pună armele jos şi să se înceapă un dialog", a declarat președintele Luis Inacio Lula da Silva în timpul unei conferințe de presă care a avut loc joi la Roma, unde preşedintele Braziliei s-a aflat timp de două zile în vizită oficială.

"Noi nu vrem un nou război, nu vrem niciun război", a spus Lula, menționând că a vorbit mult despre asta cu președintele Republicii Sergio Mattarella și cu Papa Francisc.

"Sunt de acord cu Suveranul Pontif: trebuie să punem actorii în jurul unei mese de negocieri, trebuie să încetăm să tragem și să începem să vorbim", a spus Lula, relateaza Rai News citat de Rador.

"Ambele părţi cred că pot câștiga. Numai că în acest război mor oameni", a spus liderul brazilian. "Trebuie să alegem cine sunt actorii care pot ajuta. Ar fi util dacă cele două țări ar alege persoane cu autoritate pentru a găsi o cale de ieșire", a spus Lula. "Nu putem lăsa ca acest război să continue: trebuie să punem capăt acum acestui război".

Un acord de pace în conflictul ruso-ucrainean nu ar reprezenta o capitulare, a conchis el, propunând o mediere: "Un acord de pace este o alternativă care permite tuturor actorilor implicați să câștige ceva".

"Doar ucrainenii și rușii ştiu de ce e nevoie anume pentru a ajunge la un acord. Nu alții", a spus președintele brazilian. Pentru Lula "războiul nici nu ar fi trebuit să înceapă, iar Brazilia a condamnat ocupația". Numai că "astăzi situaţia este diferită, sunt morți și sunt distrugeri. Primul lucru care trebuie făcut este să convingem părțile să înceteze războiul. Apoi trebuie să ne aşezăm, părțile trebuie să spună ce vor și trebuie găsit un compromis".

În vizita sa de stat în Italia, Lula s-a întâlnit miercuri cu președintele Republicii Sergio Mattarella și cu premierul Giorgia Meloni: "Am venit să restabilim relațiile după atâția ani în care Italia și Brazilia s-au îndepărtat una de cealaltă. Am aflat ieri că atât Meloni cât și Mattarella nu cunosc Brazilia și mi se pare ciudat. Nu am primit niciodată o vizită de la cei doi lideri, eu i-am invitat pe amândoi să viziteze Brazilia și sper să vină curând", a spus el.

"Îndrăznesc să spun că Brazilia este țara cu cel mai mare număr de italieni după Italia: avem peste 600.000 de italieni naturalizați brazilieni și mai bine de 30 de milioane de locuitori sunt fii de italieni", a adăugat Lula, amintind că între cele două țări există o relaţie de "frăţie".

"Meloni este o persoană inteligentă, să sperăm că va fi bine pentru Italia"

"Giorgia va prezida summitul G7 de anul viitor, iar Brazilia G20, așa că vom avea ocazia să ne întâlnim de mai multe ori și să consolidăm relațiile dintre Brazilia și Italia, încercând totodată să stabilim legături mai strânse între Uniunea Europeană și America de Sud", a spus președintele Brazilia, a doua zi după conversația sa cu premierul Giorgia Meloni.

"Când un șef de stat se întâlnește cu altul, nu intră în joc chestiunea ideologică. Când mă întâlnesc cu premierul italian, nu-mi pasă care sunt poziţiile sale, ne întâlnim să vorbim despre ce putem face pentru ca ambele țări să-şi poată proteja interesele și să aibe de câștigat".

"Putem colabora în sectorul universitar, științific. Despre asta vorbim atunci când ne întâlnim, chiar dacă avem poziții politice diferite", a conchis el, "când mă întâlnesc cu un șef de guvern sau de stat, o fac cu respectul unui lider ales. Altfel stau lucrurile atunci când îmi aleg prietenii cu care să beau un pahar cu vin, sau cu care merg la cinema".

Întâlnirea cu Papa: "Pare un tânăr de treizeci de ani"

Pentru mine, în acest moment Papa Francisc este cea mai importantă autoritate politică de pe planeta Pământ", a spus președintele Braziliei, care s-a întâlnit ieri cu Suveranul Pontif. "L-am găsit sănătos, zâmbitor și deloc slăbit. Are energia unui tânăr de 30 de ani"

"Voi vorbi cu președintele Daniel Ortega pentru a obține eliberarea episcopului de Matagalpa care este închis în Nicaragua. Trebuie să învățăm să ne cerem scuze, este nevoie de o măreție de sufletului pentru a rosti acest cuvânt și nu toată lumea are curaj. Va trebui să-l conving pe Ortega să recunoască această greşeală, este o treabă care e nevoie de răbdare, dar eu o am".

"Brazilia este cea mai mare țară cu energie curată"

"Când vine vorba de climă, Brazilia are autoritate morală și poate vorbi despre asta în cunoştinţă de cauză". Referindu-se la problema climatică, Lula a spus că a discutat problema tranziției energetice cu premierul şi cu președintele Mattarella.

"Brazilia este cea mai mare țară cu energie curată: în sectorul energiei electrice, 87% din energia braziliană este curată, comparativ cu procentul de 27% din restul lumii; iar în ceea ce priveşte energia regenerabilă ne putem mândri cu un procent de 50%, față de media mondială de 15%". Țările care sunt deja industrializate au "o datorie istorică față de ceilalți". Ele ar trebui să "plătească ceva mai mult decât altele pentru a primi compensații și pentru a-i ajuta pe cei mai săraci", a adăugat Lula.

În 2025, Brazilia va găzdui conferința COP30 privind clima în orașul Belem din pădurea tropicală amazoniană. "Mulți vorbesc despre Pădurea Amazoniană, dar nu o cunosc, le vom oferi posibilitatea de a o cunoaște", a spus liderul brazilian, susținând rezultatele Braziliei în generarea de energie.

Președintele a subliniat că tranziția de mediu reprezintă o prioritate mai mare decât apărarea deoarece "nu va fi necesar să achiziționăm rachete sau luptători dacă nu vom avea unde să locuim".

"Vom sprijini Italia pentru Expo 2030"

Lula a asigurat că Brazilia va susţine candidatura Romei la Expo 2030. Președintele a vorbit despre întâlnirea cu primarul Gualtieri ca de un "moment important" în numeroasele sale discuții purtate miercuri la Roma. "Primarul Gualtieri este un prieten, un fost ministru al economiei, și nu voi uita niciodată vizita pe care mi-a făcut-o la Curitiba, când mă aflam într-o celulă sub controlul poliției".

La 26 iulie 2018, Gualtieri, pe atunci europarlamentar, a călătorit în Brazilia și după "întâlnirea emoționantă" pe care a avut-o cu Lula împreună cu președintele Partidului Muncitorilor (PT), Gleisi Hoffmann, a declarat: "I-am adus lui Lula salutări și îmbrățișări de la cinci foști premieri italieni"(Romano Prodi, Massimo D'Alema, Enrico Letta, Matteo Renzi și Paolo Gentiloni, ed.)".

"Îi mulțumesc președintelui Braziliei, Lula pentru că va susține Italia și Roma în competiția pentru Expo 2030, o dovadă de mare prietenie între țările noastre", a spus primarul Romei, Roberto Gualtieri, în marginea inaugurării șantierului liniei C de metrou de la Piaţa Venezia.

Lula: revoltat de lipsa de atenție față de cazul Assange

La final președintele brazilian Luis Inacio Lula da Silva și-a exprimat "indignarea" față de lipsa de atenție acordată cazului Julian Assange și a dorit să încheie conferința de presă pe care a ţinut-o la finalul vizitei sale în Italia prin lansarea unui apel în favoarea fondatorului WikiLeaks.

"Sunt puțin indignat față de cei care apără libertatea în lume. Assange se află în închisoare și pentru că a denunțat spionajul american în lume", a amintit Lula.

"Este închis la Londra, va fi condamnat la închisoare pe viață. Nu văd niciun ziar care să-i ia apărarea. Eu numesc asta lașitate. Ceea ce a făcut Assange merită respectul tuturor jurnaliștilor de pe acest Pământ", a reiterat președintele.

"Presa nu spune nimic? Este important ca jurnaliştii să facă ceva cât mai au timp. Să ceară să fie eliberat. Şi să se întrebe ce crimă a comis acest cetăţean, în afară de faptul că a denunţat ce au făcut SUA împotriva altor ţări din lume: eu unul sunt sincer indignat de lipsa de solidaritate faţă de un alt jurnalist aflat în închisoare".