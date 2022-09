Preşedintele CJ Buzău: România are o problemă din punct de vedere al cadrelor medicale, din cauza politicii defectuoase în domeniul sanitar

Preşedintele CJ Buzău Emanoil Neagu a declarat miercuri că România are o problemă din punct de vedere al cadrelor medicale, din cauza politicii defectuoase în domeniul sanitar, iar dacă aceasta nu se schimbă, nu o să realizăm absolut nimic. ”E ca şi cum am da un antinevralgic şi rezolvăm durerea, dar nu şi cauzele ei”, a afirmat Neagu cu ocazia vizitei la şantierul lucrărilor de extindere a Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean. Valoarea proiectului a crescut cu 15% faţă de momentul începerii construcţiei, iar termenele de livrare a materialelor sunt foarte lungi, potrivit news.ro.

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău a verificat, miercuri, stadiul lucrărilor pe şantierul clădirii prin care va fi extinsă Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului judeţean Buzău, investiţie realizată cu bani europeni, dar şi din fonduri proprii ale Consiliului Judeţean. Clădirea începută în primăvara anului 2022 este deja ridicată şi doar întârzierile cauzate de licitaţiile pentru finisare, echipamente medicale şi birotică împiedică să fie finalizată în acest an.

„Nu suntem într-o perioadă foarte fastă din punct de vedere economic dar acolo unde exista profesionalism, şi mă refer atât la constructor, cât şi la managementul Spitalului Judeţean se poate. Practic, s-a construit o unitate spitalicească de la zero prin fonduri europene, dar şi noi, Consiliul Judeţean, am făcut eforturi financiare să putem concretiza acest edificiu. Toată investiţia pe lângă construcţie va mai cuprinde şi dotări de la birotică şi aparatură medicală. Pe o ultimă estimare va costa undeva la 6 milioane de euro şi noi CJ vom face eforturi să aducem această clădire la standarde actuale. Am găsit resursele necesare şi le vom găsi n continuare pentru că oricât ne-ar costa, sănătatea oamenilor nu are preţ. Probabil că în vara anului următor lucrarea va putea fi dată la cheie chiar dacă termenul de finalizare este decembrie 2023", a spus preşedintele CJ Petre Emanoil Neagu.

Cu toate că valoarea proiectului a crescut cu aproximativ 15 la sută de la momentul când a demarat, iar autoritatea judeţeană a pus la dispoziţie cei mai mulţi bani, undeva la 4-5 milioane de euro, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău este nemulţumit de politica sanitară la nivel naţional şi spune că nu este suficient să se investească bani în clădiri şi dotări cu aparatură medicală şi trebuie urgent stabilită o politică naţională în ceea ce priveşte personalul medical.

„Autoritatea judeţeană investeşte în infrastructura de sănătate chiar dacă lucrurile la nivel naţional nu sunt deloc în regulă. Nu e suficient să investim doar în clădiri şi aparatură. Este momentul, dacă ai curaj bineînţeles, să se ia o hotărâre politică chiar dacă se apropie alegerile în doi ani şi poate unora nu le convine, să se facă ceva şi cu stabilitatea cadrelor medicale pentru medici pe diferite specialităţi. Dacă nu se reglementează acest lucru printr-o lege şi printr-o politică sanitară şi medicală care ar trebui să fie prioritatea zero pentru România, ,nu o să rezolvăm nimic. Discuţiile sterile din mass-media, televiziune online etc nu duc la nimic bun. Este uşor să arunci pisica în curtea cuiva, dar România are o problemă din punct de vedere al cadrelor medicale, din cauza politicii defectuoase pe care o avem în domeniul sanitar. Dacă aceasta nu se schimbă, nu o să realizăm absolut nimic. Este, dacă vreţi, ca şi cum am da un antinevralgic şi rezolvăm durerea, dar nu şi cauzele ei. A venit momentul ca şi în politica de sănătate să se trateze cauzele care ne-au adus unde suntem astăzi. Problema este la nivel naţional şi dacă nu se vrea să se rezolve înseamnă că vrem să avem un popor bolnav şi, cum se face şi în educaţie, vrem să avem un popor slab educat, bolnav, care să poată fi manipulat aşa cum vrem noi politicienii la alegeri. A venit momentul ca şi noi politicienii, de jos în sus, să ne îndreptăm privirea şi să fim solidari cu toţi cetăţenii şi să vrem să ieşim din această poveste", a spus preşedintele CJ Buzău.

La rândul său, reprezentantul constructorului care se ocupă de proiect a explicat că oricât şi-ar dori nu poate finaliza noua Unitate de Primiri Urgenţe în acest an din cauze independente de voinţa sa.

„Stadiul lucrărilor fizic este undeva la 80 la sută, iar cel valoric undeva la 50-60 la sută pentru că dotarea medicală costă probabil mai mult decât clădirea şi aceste echipamente se aduc foarte greu. Adică fac comandă astăzi şi am termene de livrare undeva la două luni. Unele licitaţii sunt în curs, altele sunt finalizate. Oricum termenul este decembrie 2023, dar sper ca prin luna iulie să fie totul gata", a spus inginerul Victor Vasilescu.

De cealaltă parte, managerul SJU Buzău, Claudiu Damian spune că angajaţii UPU sunt cei mai bucuroşi că vor putea lucra într-un spaţiu nou adaptat vremurilor şi spune că mai este foarte puţin până când visul va deveni realitate: „Angajaţii sunt foarte încântaţi, mai ales cei din UPU care îşi doresc de foarte mult acest vis care este aproape de a deveni realitate. Este în plan de prin 2015 mai este puţin şi o vom da în folosinţă şi este un lucru extraordinar pentru pacienţi, pentru angajaţi dar şi pentru confortul aparţinătorilor care pot aştepta în locuri bine delimitate. UPU avea şi are în prezent, o suprafaţă de 650 de metri pătraţi şi o să mai avem încă 1.200 de metri pătraţi cu noua clădire. O suprafaţă generoasă gândită la standarde europene în tot ceea ce priveşte distanţele şi spaţiile care trebuie respectate."

Extinderea si dotarea Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău este un proiect finanţat prin POR 2014-2020, Axa prioritară: 8-Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritate de investiţie: 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale.

Prin proiect se va realiza un corp de clădire nou, cu regimul de înălţime S+P având suprafaţa construită de 1.153,3mp şi suprafaţa desfăşurată de 2.286,14mp.

Compartimentarea spaţiului s-a realizat având în vedere exigenţele din domeniu precum şi optimizarea actului medical prin asigurarea unor spaţii suplimentare atât pentru desfăşurarea activităţilor medicale cât şi spaţii care deservesc personalul.

Corpul propus se amplasează in zona parcării existente care se transferă in subsolul clădirii proiectate, conceput ca parcaj, vestiare personal medical şi spaţii de depozitare. Conexiunea se face cu un apendice independent structural plasat in zona imediat vecină rampei de acces in UPU existent.