Preşedintele Consiliului central al evreilor din Germania trage un semnal de alarmă - Siguranţa oamenilor care poartă kippah s- deteriorat

"În ansamblu, nu am tendinţa să dramatizez, dar situaţia s-a deteriorat în mare măsură'', a afirmat Josef Schuster, liderul organizaţiei, citat de ziarul Welt am Sonntag."De un timp evreii sunt în pericol în unele mari oraşe, dacă sunt recunoscuţi ca fiind evrei'', a afirmat el. "Este binevenit dacă această situaţie este tratată cu mai multă atenţie la cel mai înalt nivel politic", a spus Schuster.Aceste declaraţii survin după ce comisarul german pentru combaterea antisemitismului, Felix Klein, i-a avertizat pe evrei să nu poarte kippah în spaţiile publice, din cauza recrudescenţei recente a infracţiunilor antisemite. "Îmi pare rău să spun că nu pot recomanda evreilor să poarte kippah peste tot în Germania", a spus Klein, ale cărui comentarii au fost publicate sâmbătă de grupul de presă Funke.Numărul de infracţiuni antisemite comise în Germania a crescut de la 1.504 în 2017 până la 1.646 în 2018 - o creştere de 10%. Numărul cazurilor considerate violente a crescut de la 37 la 62 în aceeaşi perioadă, conform cifrelor oficiale.Klein a răspuns duminică la controversa creată din jurul comentariilor sale, afirmând că intenţia sa a fost să lanseze o dezbatere despre siguranţa evreilor în Germania. "Am dorit în mod deliberat să iniţiez o dezbatere privind securitatea comunităţii evreieşti din ţara noastră", a spus el. "Bineînţeles că nu pot să existe zone interzise pentru evrei sau membri ai altor minorităţi oriunde în Germania'', a subliniat el.La rândul său, preşedintele israelian Reuven Rivlin s-a declarat "profund şocat" de afirmaţiile făcute de comisarul german pentru combaterea antisemitismului."Responsabilitatea pentru bunăstarea, libertatea şi dreptul la credinţa religioasă a fiecărui membru al comunităţii evreieşti germane este în mâinile guvernului german şi ale instituţiilor de aplicare a legii", a scris Rivlin pe Twitter.''Noi recunoaştem şi apreciem poziţia morală a guvernului german şi angajamentul său faţă de comunitatea evreiască care locuieşte acolo, dar temerile legate de securitatea evreilor germani înseamnă o capitulare în faţa antisemitismului şi a admite că, din nou, evreii nu sunt în siguranţă pe pământ german'', a notat preşedintele israelian.