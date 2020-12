Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş: 'Guvernul a alocat 9 milioane de lei pentru termoficare'

Presedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica, a anunţat că Guvernul României a alocat 9 milioane de lei din fondul de rezervă bugetară, pentru termoficarea din Timişoara.

”Guvernul României a aprobat un ajutor de 9 milioane de lei din fondul de rezervă bugetară a Guvernului pentru termoficarea din municipiul Timişoara. Am purtat mai multe discuţii cu reprezentanţii Ministerului Dezvoltării şi am reuşit să conving autorităţile centrale că societatea de termoficare şi Primăria sunt într-o situaţie limită în care e nevoie de ajutor. Sper ca Primăria Timişoara are soluţii pentru viitor şi va lua măsurile care se impun pentru evitarea unei situaţii care să pună din nou sub semnul întrebării încălzirea populaţiei”, a anunţat Alin Nica.

Aceşti bani nu rezolvă, însă, problema datoriilor Colterm către furnizori. Potrivit E.ON Energie, datoria depăşeşte 80 de milioane de lei. Aceasta este valoarea totală a datoriilor scadente doar către această companie. Însă în total, Colterm are ”datorii istorice” de 320 milioane de lei, către furnizori de combustibil, de servicii, etc.

Zilele trecute, Primăria Timişoara anunţa că E.ON ar putea întrerupe furnizarea de gaze către Coltern, compania de termoficare din Timişoara, din cauza datoriilor. Acest lucru ar fi însemnat închiderea robinetului la apa caldă şi încălzire, în Timişoara. Reprezentanţii Primăriei Timişoara au anunţat că negociază cu furnizorii de energie pentru ca timişorenii să nu fie afecţati. În cele din urmă, furnizorul de gaz a acceptat încheierea unui contract cu valabilitate până la sfârşitul anului, urmând ca acesta să fie prelungit până la finele lunii ianuarie dacă se plăteşte o parte din datorii.

Sistemul de termoficare din Timişoara are peste 50.000 de abonaţi.