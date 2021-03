Președintele CSM, Bogdan Bateescu, despre desființarea SIIJ: 'Una e superimunitatea și alta e garanția'

Preşedintele CSM, Bogdan Mateescu, susține că un magistrat nu poate să fie ascultat adecvat în aceste momente. De vină este „mediul puternic politizat”, arată Mateescu într-un interviu în exclusivitate pentru MAINNEWS.RO. El mai menționează că magistrații sunt obosiți și că sunt sătui de discuțiile permanente din societate pe acest subiect.

„Opiniile sunt foarte împărțite la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii. Trebuie să pornim de la realități factuale existente. În primul rând, să pornim de la situația de acum, sub reglementarea SIIJ. Este ea perfectă? Eu consider că nu. Consider că practicile care au fost reproșate DNA pe bună dreptate, în mare măsură, înainte de momentul 2017, se regăsesc, într-o oarecare măsură, deloc neglijabilă, și în ceea ce privește această secție. Dacă vreți vă exemplific: Elemente procesuale începute ca urmare a motivării unui judecător. Eu apreciez că motivarea unui judecător nu poate fi cenzurată pe cale penală. Așa s-a reproșat DNA, așa a procedat SIIJ. Încălcarea flagrantă a principiului de nevinovăție. Am observat și, iată-mă, sunt exemplul viu, eu și alți magistrați din CSM care s-au trezit citați, cu presa la ușa SIIJ, exact așa cum se întâmpla înainte, din nefericire, și am condamnat atunci, consecvența mă obligă să o fac și acum, la DNA.

Una e superimunitatea și alta e garanția. Acum, cât discutăm, aș putea să spun că domnul ministru al Justiției beneficiază de un soi de superimunitate, adica nu poate fi începută o procedură penală împotriva dânsului fără autorizarea camerei din care face parte, iar daca nu ar fi avut calitatea de deputat, a președintelui României. Aceasta e consacrata la nivel constitutional. Nu este o superimunitate? Nu este. Este o garanție privind exercitarea în bune condiții și fără presiuni a funcției înalte pe care o exercită. Tot astfel am solicitat și noi anumite garanții. Ce înseamnă aceste garanții? Acele elemente care pot determina ab initio sau ex ante, înainte ca un derapaj să se întâmple, să ne asigure că acel derapaj nu se întâmplă.

Chiar în cuprinsul avizului, procurorii României au fost consultați și au fost întrebați dacă, în cazul desființării SIIJ, ar fi de acord cu instituirea unor garanții. Mai mult de două treimi au declarat că da. Trebuie să ne întrebăm de ce au declarat că da.

Ca o vibrație internă din magistratură, vă spun că magistrații sunt obosiți, s-au săturat să se discute în permanență la televizor, în cheie politică sau electorală, legea de organizare a statutului lor, de organizare judiciară ori a CSM”, a spus Bogdan Mateescu într-un interviu la MAINNEWS.RO.