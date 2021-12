Președintele Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică, Irina Deleanu: Marea tristeţe şi marele regret al anului a fost că nu am reuşit calificare la JO

Preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică, Irina Deleanu, a declarat, pentru AGERPRES, că marele regret al anului 2021 a fost neparticiparea Andreei Verdeş la Jocurile Olimpice de la Tokyo, care va avea repercursiuni financiare pentru această disciplină în perioada următoare.

"Marea tristeţe şi marele regret al anului a fost că nu am reuşit calificare la Jocurile Olimpice cu Andreea Verdeş, acesta este marele eşec. Şi este din păcate o contraperformanţă care ne afectează pe termen lung, adică pe următorul ciclu olimpic privind finanţarea. Pentru că se cunosc foarte bine discuţiile din sport în care prioritate vor avea federaţiile care şi-au îndeplinit obiectivele de performanţă la Tokyo. Şi noi suntem printre federaţiile care nu şi-au îndeplinit acest obiectiv şi ne va fi foarte greu în următorii ani. Şi asta în condiţiile în care avem o generaţie foarte bună, cu surorile Drăgan, care accesează calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris. Acum o să vedem cum ne vom descurca şi ce înţelegere vom găsi, atât la cele două instituţii, la Ministerul Sportului şi COSR, cât şi la sponsori, în cazul în care nu reuşim să obţinem nişte finanţări bune", a declarat Deleanu.

Ea a precizat că federaţia se va axa anul viitor şi pe atragerea de fonduri private pentru finanţare: "Eu întotdeauna m-am axat şi pe companiile private, dar ele veneau alături de noi la evenimentele mari organizate de federaţia noastră, adică World Challenge Cup de la Cluj. Acum, mai nou, pentru că am avut o organizare bună la Cluj, Uniunea Europeană (de Gimnastică) ne-a însărcinat şi cu una dintre etapele Cupei Europei. Este un proiect pilot al Uniunii Europene de Gimnastică, va fi anul acesta în prima ediţie, în 2022, şi sunt patru ţări care organizează acest format de competiţie. Şi noi suntem printre cele patru ţări, alături de Ungaria, Israel şi Azerbaidjan. Tocmai pentru buna desfăşurare a condiţiilor de concurs pe care am arătat-o de-a lungul timpului şi organizarea impecabilă. Şi având în vedere aceste două mari competiţii, ne va fi foarte greu să funcţionăm pe un buget mic, iar companiile private vin alături de noi pentru aceste două evenimente, nu pentru funcţionarea federaţiei, cu tot ceea ce presupune, cantonamente de pregătire şi aşa mai departe. Ei vin pentru organizarea evenimentelor".La capitolul realizări, Irina Deleanu a remarcat îndeplinirea obiectivelor sportivelor române la Campionatele Europene şi Mondiale."La plusuri au fost rezultatele, faptul că au fost îndeplinite obiectivele la Campionatul European şi la Campionatul Mondial. Pentru că noi ne-am propus să venim în primele 20 la Europene, şi am venit prin Andreea Verdeş, şi la Campionatul Mondial ne-am propus o clasare în primii 18, adică în finala individuală şi s-a realizat tot cu Andreea Verdeş. Iar obiectivul pe 2022 ar fi să ne clasăm în primii 20 la Campionatul European şi o clasare în primii 18 la Campionatul Mondial, sunt aceleaşi obiective", a adăugat preşedinta FRGR.Dintre problemele întâmpinate în 2021, Deleanu a spus că cea mai mare a fost lipsa fondurilor, federaţia rămânând pe minus la final de an: "Ca problemă principală a fost bineînţeles lipsa de fonduri. Atât după Cupa Irina Deleanu, care s-a aflat la a 20-a ediţie, şi am avut 800 de participanţi, cu onorabila prezenţă a preşedintelui Federaţiei Internaţionale de Gimnastică, şi a preşedintelui Uniunii Europene de Gimnastică, am rămas cu un minus în urma organizării, şi după World Challenge Cup de la Cluj, la fel. Acum eu pe final de an încerc să găsesc nişte sponsori care să acopere aceste minusuri de la cele două competiţii, asta a fost cea mai mare problemă. Apoi, bineînţeles, organizarea în condiţii de pandemie, care ne-a plus mari probleme din punct de vedere organizatoric, cu teste, cu vaccinări, cu acces şi toate celelalte".În opinia preşedintei FRGR, cea mai bună sportivă a anului a fost Andreea Verdeş, urmată de Annaliese Drăgan."Cei mai buni sportivi, Andreea Verdeş, prin rezultatele obţinute la Campionatul European şi Campionatul Mondial, şi pe locul doi Annalise Drăgan, o tânără speranţă, care în primul său an de seniorat a reuşit să câştige Campionatul Naţional, a reuşit să vină destul de aproape de Verdeş la primul a Campionat Mondial. Este un progres, pentru că noi de obicei aveam o gimnastă cu ştate vechi şi o gimnastă tânără care era mereu introdusă în cantonament în Campionatul Mondial şi venea după locul 30. Acum Annaliese a înregistrat un progres, am fost cu primele două gimnaste în primele 30, deci este un rezultat bun", a declarat Deleanu.Referitor la bugetul pe 2022, Deleanu a spus că aşteaptă cu teamă metodologia de acordare a bugetelor din partea Ministerului Sportului."Nu ştiu la ce să mă aştept în privinţa bugetului pe 2022, sincer aştept cu teamă metodologia de acordare a bugetelor, pentru că, având în vedere că nu ne-am îndeplinit obiectivul şi cei de la minister îşi doresc să facă o ierarhizare a federaţiilor, prin eşalonul doi şi eşalonul trei, nu ştim unde vom fi plasaţi, şi asta este o mare temere a mea, că nu vom obţine un buget corespunzător obiectivelor de performanţă pe care ni le-am propus. La anul avem trei mari competiţii internaţionale organizate pe teritoriul României, participare la European şi Mondial, plus lotul de ansamblu de la Arad, adică avem în pregătire multe loturi şi multe obiective de performanţă, şi nu ştiu dacă ne va ajunge bugetul", a mai spus Irina Deleanu.La Campionatele Mondiale de gimnastică ritmică de la Kitakyushu (Japonia), Andreea Verdeş a ocupat locul 18 la individual compus, în finală, iar Annaliese Drăgan a încheiat pe 22.Verdeş s-a clasat pe 14 în finala de la individual compus la Campionatele Europene de la Varna, criteriu de calificare la JO 2020, ratând biletul pentru Tokyo pentru un singur loc. Annaliese Drăgan a ocupat locul 22.La Campionatele Europene de la Varna, România (Iulia Besoiu, Catrina Buniov, Carina Crainic, Dalia Marin, Ana Mezei şi Claudia Mitan) a ocupat locul 12 în proba de ansamblu a junioarelor.În Cupa Mondială de la Cluj-Napoca, unde bulgăroaica Boriana Kalein a luat toate titlurile, Andreea Verdeş a ocupat locul 6, iar Annaliese Drăgan a încheiat pe 13. Verdeş a ocupat locul 5 în finala de la minge, 6 la măciuci, 7 la cerc şi la panglică. Annaliese Drăgan a fost a 8-a la cerc.La Cupa ''Irina Deleanu'', aflată la a 20-a ediţie, România a ocupat locul 10 în proba de ansamblu a junioarelor (Iulia Besoiu, Catrina Maria Buniov, Carina Crainic, Dalia Maria Marin, Ana Mezei şi Claudia Mitan).În probele pe obiecte, Annaliese Drăgan a obţinut argintul la panglică şi bronzul la cerc, iar Denisa Mailat a luat argintul la cerc. La individual compus, Annaliese Drăgan a ocupat însă locul 4, iar Denisa Mailat, locul 5.