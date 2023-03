Preşedintele Federaţiei Române de Volei, declarații despre regula cu doi jucători români în teren campionatele naţionale: `La volei există de mult timp`

Preşedintele Federaţiei Române de Volei, Adin Cojocaru, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că regula cu doi jucători români în teren în campionatele naţionale există la volei dinaintea ordinului ministrului Sportului, Eduard Novak, privind obligativitatea unei ponderi de 40% şi a subliniat că justiţia a decis, deocamdată în primă instanţă, că această măsură nu reprezintă discriminare sau îngrădire a dreptului la muncă.

"Noi avem regula cu doi sportivi români înainte de apariţia ordinului ministrului Sportului. În 2020, când am preluat această federaţie am spus că voi milita pentru un regulament prin care echipele să fie obligate gradual să aibă în teren sportivi români. Însă, cuvântul 'obligatoriu' te duce într-o zonă de discriminare. Decizia am luat-o în Adunarea Generală, deci nu a luat-o Adin Cojocaru, şi toată lumea a înţeles şi a fost de acord. Însă, ulterior, un club (n.r. - CSM Volei Alba Blaj) nu a fost de acord şi la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării am primit un avertisment. Noi am mers mai departe şi am atacat în instanţă unde am câştigat. Deci justiţia a subliniat că nu este discriminare impunând doi jucători români în teren şi că prin acest lucru nu se îngrădeşte dreptul la muncă. Decizia favorabilă este primită în prima instanţă, acum aşteptăm următoarea. Discuţiile cu clubul care s-a opus nu au fost răutăcioase, cei de acolo îşi apără interesul. Însă azi chiar şi acea echipă se conformează regulamentul, adică evoluează cu acei sportivi români şi respectă ordinul ministrului", a explicat preşedintele, conform Agerpres.

"Toată lumea spune că acest ordin e bun, dar ar trebui să se îndrepte către zona juvenilă. Cum să fac eu să dezvolt zona juvenilă dacă acei copii de 17-18-19 ani nu au loc de străini în echipele de seniori. Aşadar, putem forma un jucător dacă acel culoar pentru dezvoltarea lui este închis? Pentru că să fim corecţi, un copil de 18 ani nu va avea valoarea unuia de 26-27 de ani. Şi atunci clubul spune că are nevoie de sportivi pentru a-şi atinge obiectivul. Ordinul ministrului a întărit decizia luată de noi în privinţa jucătorilor români, o decizie luată de comun acord, deci nu a fost o chestiune impusă de federaţie. Consider că regula cu 40% este utilă pentru toată lumea, dacă vrem să dezvoltăm ceva avem nevoie de sportivul român. Bun, poate el nu e calitativ, dar cum altfel îl facem să fie calitativ? Trebuie să îl întărim şi să îl ridicăm în teren, pentru că la antrenamente toţi sunt cei mai buni. Competiţia însă îţi prezintă adevărata faţă şi valoare a unui jucător", a adăugat Cojocaru.Acesta a subliniat că regula cu două jucătoare a fost respectată şi în cupele europene de cele trei echipe româneşti, CSM Târgovişte şi CSM Volei Alba Blaj, care au atins faza semifinalelor în Cupa CEV, respectiv CSM Lugoj, care joacă finala Cupei Challenge."CSM Târgovişte a ajuns la nivelul la care este azi cu cinci românce în teren, Blaj joacă respectând regula cu doi români, la fel şi Lugoj. Niciuna dintre ele nu s-a lovit de nevoia de a înlocui jucătoarele române în cupele europene cu unele străine mai valoroase. Deci toate au ajuns acolo cu jucătoare române în teren conform regulii din campionatul intern", a explicat Adin Cojocaru.Impunerea jucătorilor autohtoni se aplică în multe ţări europene, a menţionat preşedintele."Repet, ordinul ministrului ajută voleiul. Nu ştiu ce se întâmplă la alte discipline, dar pe noi ne ajută. Şi nu este o regulă pe care o aplicăm doar noi, toate celelalte ţări au asemenea reguli prin care impun jucători autohtoni. În Turcia sunt trei jucători în teren, în Polonia sunt patru, Austria are un regulament progresiv cu 1, 2 şi 3 jucători, Bulgaria are trei în teren, Italia are trei... deci toată lumea are obligativitatea asta. Pentru că nu ai cum să creşti jucători altfel. Deci nu sunt nebuni, sunt lucruri corecte pe care le fac. Deci şi noi am văzut la alţii şi am zis să facem şi noi", a mai spus oficialul FRV.La 7 iulie 2022, Ministerul Sportului a anunţat că începând cu sezonul 2022-2023 impune obligativitatea unei ponderi de 40% a sportivilor români la competiţiile naţionale în sporturile de echipă. Ulterior, ministrul Sportului, Eduard Novak, a mărit sancţiunile pentru cluburile care folosesc un procent mai mare de 60% de sportivi străini de la 3.000 la 30.000 şi chiar 50.000 de lei pe meci. Mai multe federaţii naţionale, printre care FR de Fotbal şi FR de Handbal, contestă ordinul de ministru, susţinând că acesta încalcă principiul liberei circulaţii a forţei de muncă, aşa cum este prevăzut în Tratatul Uniunii Europene.