Preşedintele Joe Biden laudă progresele administraţiei sale într-un an plin de provocări

Statele Unite au avut un an plin de provocări, dar şi de progrese; cu aceste observaţii a încercat miercuri preşedintele Joe Biden să minimalizeze criza din timpul preşedinţiei sale, punând frustrarea americanilor pe seama pandemiei şi lăudând bilanţul obţinut pe plan economic, informează AFP preluat de agerpres.

"Ştiu că există multă frustrare şi oboseală în această ţară", a recunoscut preşedintele american în prestigioasa Cameră de Est a Casei Albe în cadrul unei conferinţe de presă foarte aşteptate, organizată în ajunul primei aniversări de la preluarea mandatului.



"A fost un an de provocări, dar şi un an de progrese enorme", a afirmat Biden, citând în special campania masivă de vaccinare împotriva COVID-19. El a subliniat că 75% din adulţii americani sunt acum pe deplin imunizaţi, faţă de 1% când administraţia sa a preluat conducerea.



Liderul de la Casa Albă s-a lăudat cu "crearea unui număr record de locuri de muncă", cu o "creştere record", dar şi cu o rată a şomajului de 3,9%, faţă de 6,4%, cât era în urmă cu un an.



Preşedintele democrat în vârstă de 79 de ani se află în situaţia în care trebuie să găsească un nou impuls. În două luni, Joe Biden a trebuit să îngroape două promisiuni emblematice ca urmare a unei majorităţi parlamentare insuficiente: reînnoirea statului bunăstării şi protejarea printr-o lege majoră a accesului la vot pentru minorităţi. Joe Biden a pus aceste eşecuri pe seama republicanilor, recunoscând că nu a anticipat un asemenea grad de opoziţie faţă de planurile sale din partea conservatorilor.



Chiar dacă preşedintele trebuie să renunţe la ambiţia sa pentru o vastă reformă socială, el a promis totuşi că va adopta părţi importante ale acesteia. Liderul de la Casa Albă a menţionat şi două acte legislative majore: un plan de relansare de urgenţă de 1,9 trilioane de dolari la scurt timp după preluarea mandatului şi, mai recent, o investiţie istorică de 1,2 trilioane de dolari în infrastructură.



Lupta împotriva inflaţiei va necesita un efort pe termen lung, a avertizat preşedintele SUA, care a pus creşterea vertiginoasă a preţurilor pe seama problemelor întâmpinate de lanţurile de aprovizionare din cauza pandemiei. Aducerea inflaţiei la un nivel rezonabil, aflată acum la cel mai ridicat nivel din ultimii 40 de ani, va fi dificilă, a insistat Biden."Şi până atunci va fi dureros pentru mulţi oameni", a spus el."Cel mai bun lucru de făcut pentru a lupta împotriva preţurilor mari este o economie mai productivă, cu o capacitate mai mare de a furniza bunuri şi servicii poporului american", a subliniat preşedintele.



Cu această ocazie, Joe Biden a anunţat că o va realege pe actuala vicepreşedintă, Kamala Harris, pentru a fi partener de candidatură la alegerile prezidenţiale din 2024.



"Cele mai bune zile ale acestei ţări sunt încă în faţa noastră, nu în urma noastră", a susţinut, pe un ton optimist, preşedintele Biden. În sondaje însă, actualul lider de la Casa Albă nu stă foarte bine. Un sondaj Gallup realizat recent plasează ratingul de popularitate al preşedintelui Biden la doar 40%, faţă de 57% când a preluat puterea.



Spre deosebire de predecesorul său, Donald Trump, care era foarte vocal la conferinţele de presă şi cunoscut pentru ieşirile nepoliticoase la adresa reporterilor, Joe Biden evită interacţiunile prelungite cu presa. Întrebat miercuri ce ar face altfel, preşedintele SUA a răspuns, şi a repetat, că va părăsi mai des Casa Albă pentru a "vorbi cu publicul".



Întrebat despre companiile care cer suspendarea tarifelor impuse în timpul administraţiei Trump, preşedintele Biden a spus că reprezentantul comercial al SUA, Katherine Tai, lucrează în prezent la acest dosar. El a subliniat în continuare incertitudinea cu privire la momentul în care administraţia sa ar putea începe să ridice tarifele."Răspunsul este incert. Este incert"."Aş dori să vă pot spune că ei (chinezii) îşi respectă angajamentele, că îşi depăşesc angajamentele şi că pot ridica o parte (din taxele vamale). Dar nu suntem încă acolo", a adăugat el.



În ceea ce priveşte politica externă, preşedintele american s-a arătat a fi relativ optimist cu privire la posibilitatea de a salva acordul nuclear cu Iranul în cadrul negocierilor dure în curs de desfăşurare la Viena."Nu a sosit încă timpul să abandonăm" negocierile care au înregistrat "progrese", a afirmat Joe Biden, care a asigurat că Washingtonul este "la unison" cu celelalte ţări semnatare ale acordului încheiat în 2015 cu Iranul şi din care Donald Trump a retras SUA în 2018.



Referitor la criza ucraineană şi la rolul Rusiei, preşedintele Biden a opinat că preşedintele Putin "în continuare nu doreşte un război pe scară largă". Cu toate acestea, "va testa Occidentul","va trebui să facă ceva" şi probabil "se va mişca" spre Ucraina într-un fel sau altul, a prezis liderul de la Casa Albă.



Joe Biden a admis că reacţia şi unitatea occidentalilor va depinde de ceea ce va decide să facă Moscova."Dacă este o incursiune minoră", membrii NATO riscă să fie împărţiţi în ceea ce priveşte amploarea răspunsului, dar dacă ruşii "fac tot ce pot cu forţele pe care le-au adunat la graniţă, va fi un dezastru pentru Rusia", a insistat el. Situaţia ar putea "scăpa foarte uşor de sub control din cauza frontierelor Ucrainei şi a ceea ce Rusia ar putea sau nu să facă", a mai spus preşedintele american.



"Dacă invadează, vor plăti pentru asta, nu vor mai putea trece prin bănci, nu vor putea face tranzacţii în dolari", a avertizat el referindu-se, pe lângă aceste sancţiuni fără precedent la adresa economiei ruse, şi la riscul unor pierderi umane "grele" pe câmpul de luptă. A estimat însă că un summit cu omologul rus pe tema Ucrainei este o posibilitate.