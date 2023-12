Președintele Union Berlin, Dirk Zingler, consideră că echipa a surprins în ultimii ani, dar are nevoie de o resetare pentru a supraviețui în Bundesliga

Dirk Zingler, preşedintele lui Union Berlin, a opinat că echipa a avut performanţe peste aşteptări în ultimii ani şi că în acest sezon are nevoie de o resetare pentru a supravieţui în Bundesliga, transmite DPA.

Union a promovat în 2019 pe prima scenă a fotbalului german şi a progresat continuu în ultimii ani, reuşind un loc patru în sezonul trecut care i-a adus şi calificarea pentru prima oară în Liga Campionilor, conform Agerpres.

Dar, în acest sezon, Union nu a mai cunoscut gustul victoriei în cele 16 meciuri disputate din august până la începutul lunii decembrie, pierzând toate partidele din Liga Campionilor şi coborând pe locul 15 în clasamentul Bundesligii, la doar trei puncte de zona retrogradării.

''Să ne menţinem în elită, 40 de puncte a fost obiectivul nostru an de an şi hai să fim fericiţi cât de grozavi au fost ultimii ani. Suntem de acord că am avut performanţe peste resursele şi structura noastră. Nu am jucat întotdeauna cu adversarii noştri pe teren, mai degrabă ne-am luptat cu ei până la moarte'', a spus Zingler într-un comunicat postat pe website-ul clubului.

Zingler nu a oferit motivele declinului din acest an, dar a respins sugestiile că transferuri ca ale lui Kevin Volland şi Leonardo Bonucci nu au reprezentat alegerile potrivite: ''Nu am schimbat absolut nimic. În schimb, am adus nişte băieţi grozavi care joacă un rol grozav în vestiar şi un rol grozav pe teren''.

Preşedintele lui Union a adăugat că drumul pentru a redeveni o echipă de top ar putea fi un proces lung, iar o mai bună integrare a jucătorilor din academie este una dintre măsurile potrivite.

''Vom vedea schimbări în echipă. Va trebui să ne reorganizăm noi înşine, va trebui să aven un nou început. Avem multe probleme pe care nu le-am urmărit atât de intens pe cât ar fi trebuit în ultimii ani din motive întemeiate'' a spus Zingler.