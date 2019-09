Preşedintele PMP, Eugen Tomac: 'Guvernul Dragnea 3 este în moarte clinică'

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, spune că România nu mai are guvern în această perioadă şi că ceea ce se întâmplă la Palatul Victoria este ”sinistru şi arată cât de mult poate eşua clasa politică românească”. El afirmă că Guvernul Dragnea 3 este în moarte clinică şi că Viorica Dăncilă trebuie chemată în Parlament să trimisă în vacanţă, anunță MEDIAFAX.

“Din păcate, România astăzi nu mai are guvern. România nu mai are guvern, iar ceea ce se întâmplă acum la Palatul Victoria arată sinistru şi arată cât de mult poate eşua clasa politică românească. Guvernul Dragnea 3 este în moarte clinică şi este regretabil că oamenii politici pretinşi în opoziţie nu înţeleg că nu mai e loc de orgoliu şi trebuie să o chemăm imediat în Parlament pe Dăncilă şi să o trimitem în vacanţă pentru mult timp”, a declarat Tomac, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Constanţa.

El consideră că Guvernul nu mai are nicio busolă şi încearcă tot felul de artificii pentru ca oamenii din Executiv să se agaţe de funcţii.

“De un asemenea profil de prim-ministru nu avem nevoie şi sper să nu mai avem o asemenea experienţă. Constatăm cu regret că România nu mai are guvern, ceea ce există acum la Palatul Victoria este o încropire nefericită de oameni căţăraţi pe funcţii publice şi îi vedeţi deja sunt în campanie în loc să fie la locul de muncă şi din punctul nostru de vedere este trist că în precampanie guvernul nu mai are busolă de niciun fel, nu mai are suport şi încearcă tot felul de artificii pentru a se agăţa de funcţii. Este strigător la cer ceea ce se întâmplă”, a explicat liderul PMP.

El s-a referit şi la desemnarea Rovanei Plumb în funcţia de comisar european, spunând că România exportă modelul Dăncilă la Bruxelles.

“Consider că este mult prea mult pentru noi să exportăm modelul Dăncilă la Bruxelles. Mai mult decât atât, cred că implicit în PSD există oameni pregătiţi. Absorţia cea mai mică din Uniunea Europeană pe timpul mandatului ei, un om care nu a confirmat în nimic să preia să gestioneze un portofoliu atât de important în Uniunea Europeană cum sunt Transporturile, este prea mult. Mai ştiu că preşedintele desemnat al Comisiei Europene i-a cerut doamnei Dăncilă să vină cu altă propunere, nu a dorit. Ne-a pus pe noi, cei care suntem europarlamentari români, într-o situaţie foarte proastă”, a mai afirmat europarlamentarul PMP.

Întrebat dacă o va vota sau nu pe Rovana Plumb, Tomac a răspuns: “Îmi este foarte greu să spun astăzi da, îmi este foarte greu dintr-un motiv foarte simplu, pentru că din punctul meu de vedere desemnarea, propunerea Rovanei Plumb pentru acest portofoliu este o ruşine pentru noi”.