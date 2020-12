Preşedintele PSD Dolj, Claudiu Manda: 'Am votat pentru singurul partid pe care l-am văzut, în ultimii ani, capabil să guverneze'

Preşedintele PSD Dolj, europarlamentarul Claudiu Manda, a declarat, duminică, la ieşirea de la urne, că a votat cu speranţa că foarte mulţi români vor veni la vot pentru a opri, prin votul lor, concentrarea puterii în mâinile unui singur om, potrivit AGERPRES.

"Am votat pentru singurul partid pe care l-am văzut, în ultimii ani, capabil să guverneze şi care a demonstrat că, atunci când guvernează, pot să existe şi bani pentru investiţii - şi sunt sute de proiecte începute şi dezvoltate în judeţul Dolj în ultimii 4 ani -, dar şi bani pentru pensionari, şi bani să dublăm alocaţiile. Aşa că, dacă se vrea, se poate! Am votat pentru singurul partid - la nivelul judeţului Dolj - care înţelege că femeile nu trebuie să stea doar în rândul al doilea şi care a promovat pe locuri eligibile un număr impresionant de femei, în timp ce alte partide nu au pus nici măcar o femeie în zona eligibilă. Am votat cu speranţa că foarte mulţi români vor veni la vot astăzi, că îşi vor exprima votul văzând şi comparând, în ultimii 4 ani, cel puţin 2 tipuri de guvernare; cu speranţa că nu se va concentra toată puterea în mâinile unui singur om şi cu speranţa că, de mâine, vor începe negocierile pentru a construi o nouă majoritate, în jurul unui proiect politic care să însemne bunăstare pentru români", a spus Manda.

Manda a mai precizat că PSD s-a reformat şi a scos de pe liste oameni care nu corespundeau criteriilor partidului.

"Suntem un partid care s-a reformat, care a înţeles din greşeli, care a scos de pe listă oameni care, poate, prin comportamentul lor nu se încadrau în criteriile noastre, motiv pentru care venim în faţa românilor cu fruntea sus şi cu speranţa că aşa cum vedem noi lucrurile foarte mulţi români le vor vedea. Dar, foarte important: degeaba le văd, dacă nu vin la vot! Îi îndemn şi eu pe toţi românii să vină la urne, să îşi exprime prin votul lor voinţa, indiferent care este aceasta, pentru că puterea nu este a unui om sau a unui grup de oameni, ci puterea este a românilor şi astăzi este momentul să spună cine va trebui să guverneze pentru următorii 4 ani în România", a afirmat Manda.

Preşedintele PSD Dolj a votat la o secţie amenajată în incinta Grădiniţei cu program prelungit "Petrache Poenaru" din Craiova împreună cu soţia sa, Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, şi Laura Vicol, candidat pentru Camera Deputaţilor.