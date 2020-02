Preşedintele PSD, revoltat de ultima decizie a Guvernului Orban: 'Cine are bani va trăi, cine nu are va muri. Este cea mai macabră ordonanţă' (VIDEO)

Marcel Ciolacu, preşedintele interimar al PSD, reacţionează la decizia Guvernului Orban de a introduce accesul spitalelor private la programele naționale de sănătate.

"!Cel mai teamă mi-a fost de OUG cu sănătatea. Prim-ministrul, în momentul acesta, a privatizat sănătatea românilor, fără nicio explicaţie. Noi nu avem o problemă să fie încurajate te spitalele private. Singura problema pe care o avem este că ministrul Sănătăţii, cel care a promovat ordonanţa, lucrează şi la spital privat şi este şi ministru. Ne aşteptam ca premierul să iasă să spună că românii nu vor plăti bani în plus dacă se tratează în spitale private sau se tratează la stat. Dimpotrivă, dar logica este clară: cine are bani va trăi, cine nu are va muri. Este cea mai macrabă ordonanţă, cel mai netransparent mod de a face o aşa-zisă reformă în sănătate. Dacă românii acceptă acest lucru, asta este. Este inuman ceea ce a făcut guvernul Orban în acest moment", a declarat Ciolacu.

Premierul Ludovic Orban a declarat că proiectul de ordonanţă de urgenţă care permite ca cetăţenii să acceseze servicii din partea spitalelor private se va afla pe ordinea de zi a şedinţei de guvern de marţi în măsura în care are toate avizele.

"Este un proiect de ordonanţă de urgenţă care modifică legislaţia în domeniul Sănătăţii, care, ca şi principală reglementare, practic, permite accesul nediscriminator al cetăţenilor la serviciile de sănătate, finanţate din programele de sănătate ale Casei, care, practic, permite ca cetăţenii să acceseze servicii din partea spitalelor private. În condiţiile în care proiectul de ordonanţă are toate avizele, cu siguranţă va fi pe ordinea de zi a Guvernului", a declarat Ludovic Orban, marţi, întrebat dacă proiectul de OUG va fi aprobat marţi de Guvern.