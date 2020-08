Preşedintele Rezervei Federale americane a dezvăluit că va accepta creşterea 'moderată' a inflaţiei, pentru a ajuta economia să creeze mai multe locuri de muncă

Preşedintele Rezervei Federale americane, Jerome Powell, a dezvăluit joi un nou mod de gândire adoptat de oficialii Fed, care au decis să permită creşterea "moderată" a inflaţiei în ideea de a ajuta economia să creeze mai multe locuri de muncă, transmite AFP, relatează Agerpres.

Într-un discurs ţinut joi, Powell a menţionat lecţiile dureroase care au fost învăţate după inflaţia galopantă din anii 1970, dar a avertizat că inflaţia scăzută persistentă din ultimii opt ani riscă să creeze noi dificultăţi economice. În acest context, Powell a spus că Banca Centrală a SUA va tolera o inflaţie mai mare decât ţinta de 2% "pentru o anumită perioadă de timp" .

"Mulţi consideră drept contraintuitiv faptul că Fed ar dori ca inflaţia să crească" a spus Jerome Powell cu ocazia forumului de la Jackson Hole (Wyoming), care în acest an are loc în format virtual. Cu toate acestea, şeful Fed a avertizat că o inflaţie scăzută duce la diminuarea aşteptărilor inflaţioniste, ceea ce are drept efect "diminuarea capacităţii noastre de a stabiliza economia prin reducerea dobânzilor".

"Strategia noastră revizuită reflectă preţuirea noastră pentru beneficiile unei pieţe a muncii puternice, în special pentru mulţi din comunităţile cu venituri mici şi medii, şi că o piaţă a muncii robustă poate fi susţinută fără a provoca o creştere nedorită a inflaţiei", a explicat Jerome Powell.

Noua strategie este cunoscută sub denumirea de ţintire a inflaţiei în regim flexibil, unul dintre motive fiind şi faptul că Fed nu va utiliza o anumită formulă matematică pentru a defini un interval de timp de-a lungul căruia să fie atinsă o inflaţie de 2%.

"Desigur, dacă vor apărea presiuni inflaţioniste excesive sau dacă aşteptările inflaţioniste vor ajunge la un nivel peste cel consecvent cu obiectivul nostru, nu vom ezita să acţionăm", a spus Powell.

Această modificare intervine într-un context în care pandemia de Covid-19 a aruncat prima economie a lumii în recesiune. Produsul Intern Brut al SUA a înregistrat o contracţie record de 31,7% în al doilea trimestru, potrivit unei noi estimări revizuite publicate joi de Departamentul Comerţului.