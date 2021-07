`Prezenţa la JO este o mare bucurie, o încununare a muncii mele. Sper să am o zi bună, să mă autodepăşesc şi atunci vine şi medalia`, spune Laura Ilie

Laura Ilie are 28 de ani şi este campioană europeană la tir sportiv. Ea va evolua chiar în 24 iulie şi a afirmat, într-un interviu pentru News.ro că, dacă va prinde o zi bună, atunci va reuşi să câştige o medalie, potrivit news.ro.

Reporter: Ai emoţii înainte de intarea în competiţie?

Laura Ilie: La ora 08.00 intru în competiţie, trebuie să mă trezesc la ora 05.00. Nu am emoţii, probabil vor fi ceva înainte, dar sigur vor fi constructive. Nu pot participa nici la ceremonia de deschidere, pentru că voi fi printre primii care intră în competiţie.

Reporter: Ce înseamnă pentru tine participarea la Jocurile Olimpice?

Laura Ilie: E o mare onoare, bucurie, vine în urma multor ani de muncă. Ca orice sportiv care tinde spre asta, înseamnă că tot ce ai făcut este foarte bine. Este o mare bucurie, o încununare a muncii mele, îmi doresc să am o zi bună, să trag bine. Un titlu la acest nivel ţi-ar schimba viaţa. Încerc să nu pun presiune prea mare. Era trist dacă se anulau Jocurile, noi ne-am putut pregăti, am încrederea că tot răul va fi spre bine.

Reporter: Te temi de coronavirus? Că te-ai putea infecta acolo?

Laura Ilie: Eu am făcut coronavirus, după ce m-am întors din India, în aprilie, am stat singură eu cu arma şi m-am regăsit eu cu mine mai mult ca oricând. Nu îmi este frică, am trecut prin el, dar nu iau în derâdere măsurile de siguranţă, încerc să le respect pe toate.

Reporter: Cât de mult te afectează faptul că JO vor fi fără spectatori?

Laura Ilie: La tir, sala este de aşa natură astfel încât doar pe culoarul de mijloc se pot deplasa oameni. La finale erau spectatori, am avut concursuri şi cu sală plină şi fără spectatori. Pentru mine nu este un plus sau un minus. La cât de concentraţi trebuie să fim să tragem...

Reporter: Care este obiectivul tău la JO?

Laura Ilie: Obiectivul meu este să am o zi în care să pun în aplicare tot ce am învăţat. Trebuie să am o zi foarte bună, să mă autodepăşesc şi dacă reuşesc, voi obţine o medalie. Dacă voi avea liniştea şi viziunea să găsesc soluţii, la mine durează o oră şi jumătate, trebuie să găsesc focul bun, să nu mă gândesc că am de tras 60 de focuri, ci unul şi unul. Luăm lucrurile pe rând şi încercăm să nu ne panicăm. Trebuie să rămâi smerit, dar şi să ai încredere în tine. Să ştii pe unde îţi e locul şi să crezi în visul tău. Dacă ai muncit, clar ai emoţii, pentru că trebuie să fii peste medie. Am fost portdrapel al României la Jocurile Europene, m-am simţit apreciată, văzută, am căpătat o încredere în mine.

Laura Ilie este campioană europeană şi medaliată cu aur la Jocurile Europene de la Minsk. Ea deţine recordul european al probei de 10 m puşcă aer comprimat cu 251,3 puncte, evoluează pentru Dinamo şi este antrenată de Marin Olimpiu.