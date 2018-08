Primar trimis în judecată de DNA pentru luare de mită: 'Susțin inițiativa civică Fără penali în funcții publice!'

Primarul muncipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, trimis în judecată de DNA pentru luare de mită, reales în 2016 când se afla în arest preventiv, anunţă că susţine campania "Fără penali în funcţii publice". Mai mult, acesta vrea să demareze încă o campanie: Fără puturoşi în funcţii publice.

"FĂRĂ PUTUROȘI și PENALI în funcții publice!

Împreună cu reprezentanții Coaliției pentru Baia Mare din cadrul Consiliului Local susțin inițiativa civică „Fără penali în funcții publice!”. Această inițiativă este una generoasă și lăudabilă care se pliază absolut perfect pe ceea ce prevede legislația în acest moment și nu recunosc nici o implicare al vreunui politician sau partid politic în acest demers pur civic, fiind vorba de toate aspectele care înseamnă interdicții pe care cetățenii României le au cu privire la accederea în funcții publice sau autorități locale, respectiv în Senatul României și Camera Deputaților sau pentru funcția de președinte al României. Conform legii, este stipulat foarte clar, nu pot fi alese persoane cărora li s-a interzis acest drept stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă. Pe de altă parte, legea prevede foarte clar că atunci când ești condamnat definitiv pentru o infracțiune nu poți accede în funcțiile din autoritățile publice locale sau centrale.

Având în vedere că tendințele clasei politice sunt de a dilua efectul justiției asupra regulilor democratice de organizare a statului, consider că inițiativa cetățenilor este una generoasă și e normal să aibă o astfel de atitudine și să stabilească reguli foarte stricte. Din această perspectivă, în lege ar trebui stipulate foarte clar condițiile și interdicțiile, dar și obligațiile pentru cei care își doresc să acceadă în funcții publice.

Pe același palier, dintr-un demers generos, voi demara și inițiativa civică „Fără puturoși în funcții publice!”. Asta pentru că mecanismele de verificare trebuie să fie foarte clare, astfel încât să se poată face anual o analiză cu privire la modul în care își îndeplinesc atribuțiile aleșii locali, cei județeni, parlamentarii, dar și președintele României.

Consider că nu oricine poate să acceadă într-o funcție publică. Consider, că din perspectivă educațională și profesională, nu oricine poate fi președintele României, deputat sau senator. Pe de altă parte, înțeleg că toți suntem egali în fața legii și avem drepturi, dar totuşi, atunci când marșăm pe un parcurs educațional, când ne șlefuim de-a lungul vieții tot ceea ce înseamnă pregătire profesională, acest lucru trebuie să ne califice, pe unii dintre noi, spre a accede în funcții publice într-un mod în care cetățenii să înțeleagă cine sunt cei pricepuți sau nepricepuți.

Cred că trebuie să existe mecanisme de control și evaluare în momentul în care alegi un cetățean într-o funcție publică. Faptul că poți demite un ales doar prin decizia unui partid politic când este vorba despre un consilier local sau județean, dar și prin moftul unei majorități când este vorba de președintele Consiliului Județean înseamnă de foarte multe ori o protecție pentru cei care se dovedesc incapabili în a-și gestiona funcțiile în folosul celor care i-au ales sau îi pun la dispoziția unor interese politice malefice. Aceste lucruri generează instabilitate sau lipsă de predictibilitate pentru comunități și tot ceea ce înseamnă organizare a autorităților publice locale sau județene.

Eu consider că pe același palier putem pune acest proiect civic „Fără penali în funcții publice” cu alt proiect civic, „Fără puturoși în funcții publice”. Asta pentru că mecanismele de verificare trebuie să fie foarte clare. Trebuie ca evaluarea să fie făcută anual cu privire la modul în care își îndeplinesc atribuțiile aleșii locali și județeni, parlamentarii și președintele României pentru că altfel l-ai plasat prin vot într-o anumită funcție și patru ani te uiți la el indiferent că e bun sau nu, sau dacă are activitate sau nu. Așadar, pe lângă această inițiativă generoasă de conştientizare a cetățenilor cu privire la ceea ce legea astăzi, într-un mod probabil prea general menționează, consider că și o astfel de evaluare a competențelor, respectiv atribuțiilor îndeplinite trebuie să fie clar menționată într-un act normativ. Așadar, cu privire la acest demers cetățenesc pe care înțeleg că partidele politice ar trebui să nu îl viciieze și să nu îl otrăvească în niciun fel pentru că este o chestiune mult prea generoasă și pentru că eu conider că orice partid din România, prin unii dintre membri săi înseamnă grupuri de interese sau oameni interesați pentru a avea putere și a influența decizii prin prezența lor în astfel de partide. România trebuie să se așeze într-o zonă de normalitate. Dacă ai făcut o greșeală trebuie să plătești. Dacă ești puturos și prost trebuie să stai acasă și nu trebuie să conduci comunități sau să ai funcții publice, scrie Cătălin Cherecheş pe Facebook.

