Primăria Alexandria vrea să cumpere 65 de containere în care să mute oameni din locuințe sociale

Primăria Alexandria vrea să cumpere 65 de containere în care să mute oamenii care locuiesc în cartierul ”B-uri”, situat lângă sediul Poliției Alexandria, în condițiile în care blocuri sociale din acel cartier au fost incluse în categoria clădirilor de mare risc seismic.

Municipalitatea din Alexandria vrea să mute locatarii din cartierul ”B-uri” la marginea orașului, lângă cimitir, în contaienere. Există și o licitație pe tema achiziției acestor containere, 35 de tip apartament și 30 de tip garsonieră.

În imediata apropiere a Poliției Municipiului Alexandria se ridică unul dintre cele mai rău famate cartiere ale reședinței de județ. Este vorba despre cartierul ”B-uri”, unde locuiesc, în general, cazurile sociale și o parte a romilor săraci din oraș. Cu mai multe luni în urmă, o parte dintre blocurile sociale din acel cartier au fost incluse în categoria clădirilor de mare risc seismic, așa că municipalitatea intenționează să le demoleze și să îi mute pe actualii locatari la ieșirea din oraș.

În iunie, Guvernul acorda orașului Alexandria din fondul de rezervă aproape 4 milioane de lei pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare spaţii sociale temporare pentru situaţii de urgenţă sub forma unor module-containere“. Reacția locatarilor din cartierul ”B-uri” nu a fost nici pe departe una bună, pentru că au primit acțiunea ca pe o formă de discriminare.

Margareta, una dintre cele mai nemulțumite de măsură, susținea că mutarea nu este nici pe departe în regulă.

„În primul rând, eu am investit în acest apartament. Nu muncesc, dar soțul meu lucrează pe taxi și am băgat bani în apartament. Am trei copii de dus la școală. Dacă ne mută de aici, eu nu știu cum îi mai duc. Și de ce să ne mute la marginea orașului. Nu fac ură de rasă dacă ne izolează acolo? Ei zic că e clădirea… că e risc seismic, dar am aflat că un om de afaceri a cumpărat locul și vrea să își extindă afacerea aici. Dar va ieși scandal…”, declara femeia.

Un bătrân care locuiește acolo de câțiva ani a spus că mutarea l-ar ucide. Ion și-a văzut soția și fetele murind. Așa că spune că nu va face față altei schimbări: „Trăiesc cu 140 de lei pe lună. Sunt singur acum. Soția a murit de ziua mea. Fetele mi-au murit și ele. Dar m-am învățat să stau aici. Acum, eu nu vreau să mă mute la marginea orașului. Cum ajung în oraș să îmi iau pastilele? Nu, nu pot fi de acord cu așa ceva!”.

Nu același lucru este susținut de reprezentantul romilor în Primăria Alexandria, Alexandra Virgiliu, care crede că nu mai există în acest moment altă soluție pentru oamenii din blocurile respective, supuse riscului seismic.

“Sunt 60 de containere alocate romilor care locuiesc în cartierul B-urilor, repartizate astfel: 30 pentru familiști, 30 pentru nefamiliști. Mutarea actualilor locatari de acolo nu va fi o mare problemă pentru ei, având în vedere că acele clădiri au risc seismic și că în acele condiții, oamenii nu pot supraviețui”, a declarat Alexandra Virgiliu.

Valoarea estimată a achiziției, așa cum reiese din sistemul electronic de licitații, se ridică la 1.273.550 lei și prevede cumpărarea de către Primăria Alexandria a 35 de containere tip apartament și a 30 de containere tip garsonieră.