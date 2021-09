Primăria Braşov vrea produse eco şi care provin de la producătorii locali în cadrul programului 'Cornul şi laptele'

În premieră anul acesta, în care atribuirea contractelor din programul naţional "Cornul şi laptele" a revenit primăriilor, la Braşov, la achiziţia produselor de panificaţie, lactate şi a merelor se va merge pe 50% punctaj pentru calitate şi 50% pentru preţul cel mai mic, faţă de 90%-10% în anii anteriori, când licitaţiile erau organizate de consiliile judeţene.

Primăria Braşov a anunţat joi, după lansarea licitaţiei pentru produsele din programul "Cornul şi laptele", că în caietul de sarcini este specificat că se va acorda 50% din punctajul maxim criteriilor de calitate şi doar 50% preţului mai mic, potrivit agerpres.ro.

"Este primul an în care acest program se desfăşoară sub tutela Primăriei Municipiului Braşov, iar obiectivul pentru acest an este ca produsele să provină din surse de încredere, să fie produse eco şi să fie de la producători locali. Tocmai de aceea, criteriile de atribuire prevăd ca minimum 10% dintre produse să fie eco, iar acestea să provină de la producători locali, cooperative sau asociaţii. Un alt aspect demn de menţionat în ceea ce priveşte acest caiet de sarcini este că, pentru prima oară, ponderea în alegerea furnizorului este reprezentată şi de calitatea produselor, nu doar de preţul cel mai mic. Astfel că în stabilirea câştigătorului se va ţine cont 50% de criteriul preţul cel mai mic, iar 50% de calitatea produselor pe care furnizorul le oferă", a declarat viceprimarul Flavia Boghiu.

Din cele 50 de puncte acordate pe criterii de calitate, un maximum de 20 de puncte se poate obţine dacă ofertantul are mai mult de 25% dintre produse obţinute din producţie ECO, lanţul de aprovizionare are o pondere de 10 puncte, iar punctajul maxim se acordă producătorului care livrează direct beneficiarului, întreaga cantitate de produse, a menţionat sursa citată.

Tot la capitolul calitate, se acordă punctajul maxim, de 20 de puncte, ofertantului care achiziţionează produse cu o pondere peste 50% de la producători locali, fermieri, cooperative şi asociaţii.

Pentru a fi consideraţi producători locali, distanţa maximă dintre exploataţia de origine a produselor şi punctul de comercializare nu trebuie să depăşească 75 kilometri.

Produsele obţinute din producţii ecologice sunt acele produse care respectă Regulamentul (CE) nr. 834/2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, respectiv produsele care poartă o etichetă ecologică naţională sau europeană.

Potrivit deciziei Consiliului Local Braşov din 20 iulie, preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular, vor primi: corn (două zile pe săptămână) şi biscuiţi uscaţi (trei zile pe săptămână), lapte UHT (de două ori pe săptămână), iaurt (o dată pe săptămână), mere (de două ori pe săptămână).

Laptele trebuie să fie UHT, fără adaos de lapte praf, zahăr, alţi îndulcitori sau cacao, iar iaurtul nu trebuie să conţină lapte praf, adaos de zahăr sau alţi îndulcitori, fructe sau cacao.

Atât cornul, cât şi biscuiţii trebuie să fie ambalaţi, din făină integrală sau dietetică şi pot conţine adaos de zaharuri şi grăsimi, cu încadrarea în limitele prevăzute de lege.