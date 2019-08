Primaria Capitalei: 'Clipul de informare BUCUREȘTI TRAINIC, este un film de conștientizare și nu un spot publicitar'

In legatura cu asa-zisele dezvaluiri ale unui consilier general PNL, care face referire la un "spot publicitar" al Primariei Municipiului Bucuresti, pentru corecta informare a opiniei publice, Primaria Capitalei face urmatoarele

PRECIZARI

Clipul la care se face referire nu este un clip de promovare, ci un clip de CONSTIENTIZARE a opiniei publice, care este difuzat de mai multe posturi TV.

Acest material video, realizat de Primaria Capitalei prin Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), Compania Municipală Consolidări București si Compania Municipală Publicitate și Afișaj, face parte din campania de informare BUCUREȘTI TRAINIC, care include mai multe actiuni menite sa accelereze procesul de consolidare a cladirilor cu risc seismic din Bucuresti si care urmareste constientizarea si informarea cetatenilor cu privire la necesitatea de consolidare a cladirilor cu risc seismic.

In cadrul campaniei sunt prezentate atat stadiul programului de consolidari, cat si avantajele acestui program, obligațiile legale pe care le au proprietarii, dar și facilitățile oferite de PMB (reducerea costurilor, relocarea proprietarilor in locuinte de necesitate etc).

Mai mult decat atat, la finalul clipului este prezentat atat un site cat si un numar de call center, unde bucurestenii pot afla toate informatiile de care au nevoie pentru consolidarea imobilului in care locuiesc (documentatii, avantaje, costuri, legislatie etc.) - un argument in plus ca nu este vorba despre un clip de promovare a actualei administratii ci o actiune clara de informare si constientizare a populatiei.

Primarul General, Gabriela Firea: "Este incredibil cum un consilier general, reprezentant al opozitiei, care se presupune ca stie si sprijina programul de consolidari derulat de Primaria Capitalei, considera ca o campanie de informare si constientizare a cetatenilor este doar un clip publicitar sau 'campanie electorala'! Consilierul PNL se declara indignat ca Primaria Capitalei anunta, public si transparent, ce s-a facut in acest domeniu in ultimii trei ani si ca informeaza cetatenii, prin promovarea unui numar de call center si a unui site de profil, unde se pot adresa daca doresc sa isi consolideze locuintele!

Informez de asemenea opinia publica si pe domnul consilier general ca demersul nostru are deja rezultatate! De cand a fost lansata aceasta campanie de informare, foarte multi proprietari au solicitat Primariei Capitalei, AMCCRS sau Companiei Municipale Consolidări București sa fie inclusi in programul de Consolidari, afirmand, in e-mailuri sau la telefon, ca au aflat de campania 'Bucuresti Trainic' de la televizor!

Cu toate acestea, reprezentantul opozitiei, fara sa detalieze despre ce este vorba in 'clipul publicitar', anunta cu surle si trambite ca va sesiza Curtea de Conturi 'ca PMB are spot publicitar'. Mai mult decat atat, nu vorbeste de alte spoturi publicitare ale altor orase din Romania, cum ar fi Clujul sau Timisoara, ci doar de Capitala Romaniei, care informeaza public bucurestenii despre necesitatea si avantajele programului de consolidari! Consider ca astfel de afirmatii, false si tendentioase, induc in eroare opinia publica si pot aduce prejudicii clare unui program esential pentru bucurestenii care locuiesc in cladiri care le pun viata in pericol!

Alte masuri de informare

Pe langa aceasta campanie, in cadrul programului de consolidari, anual, în baza OUG 20/1994, au fost trimise notificări tuturor persoanelor care locuiesc sau dețin proprietăți în imobile încadrate în RS I, cu privire la obligațiile pe care le au. Au fost trimise notificări și în cazul imobilelor încadrate în categoria URGENȚĂ I și URGENȚĂ 2. În total, au fost trimise peste 4.000 de notificări!

Mai mult decat atat, Primaria Capitalei și AMCCRS au decis ca în cazul persoanelor care au refuzat să primească notificările, să se consemneze sarcină în partea III din Cartea funciară. Astfel, proprietățile nu mai pot fi înstrăinate fără realizarea lucrărilor prevăzute de lege.

Totodata, continua procesul de expropriere a proprietarilor imobilelor monument-istoric incadrate in clasa I de risc seismic si care refuza realizarea lucrarilor de consolidare.