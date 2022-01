Primăria Miercurea Ciuc intenţionează să mute într-un centru de criză romii afectaţi de incendiul de acum un an

Primăria Miercurea Ciuc intenţionează să mute într-un centru de criză romii ale căror locuinţe au fost afectate de incendiul produs în urmă cu un an şi care locuiesc în sala de sport a oraşului.

Viceprimarul municipiului Miercurea Ciuc, Sogor Eniko, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, că se doreşte mutarea celor 109 persoane în luna aprilie, în prezent fiind făcute demersuri pentru racordarea la utilităţi şi pregătirea terenului unde vor fi amplasate cele 40 de containere ce urmează să fie primite de la Guvern.Terenul respectiv, pe care se află şi unele clădiri, a fost cumpărat de Consiliul Local, se află în zona industrială, iar acolo va fi amenajat un centru de criză pentru oraş.Pe lângă cele 40 de containere, unde vor locui cele 25 familii, vor fi amplasate şi 12 containere de utilităţi, unde se vor asigura condiţii pentru igiena personală, dar vor fi amenajate şi săli de mese.Întrebată dacă sunt de acord să se mute cele 109 persoane, care locuiesc de un an de zile în sala de sport a oraşului, viceprimarul a spus că acestea nu au altă altă şansă sau posibilitate."E foarte greu deja să le promiţi ceva în care să creadă, dar am reuşit să-i liniştim, aşteaptă. (...) Toţi cei care au avut alte posibilităţi au plecat, cei care au rămas aici chiar că nu au nicio posibilitate de a avea vreun fel de adăpost", a spus Sogor Eniko.Ea a mai arătat că se observă o îmbunătăţire a comportamentului celor care locuiesc acolo, iar evaluările venite de la profesorii care lucrează cu copiii acestor familii sunt pozitive."Pe termen lung, bineînţeles că ţelul nostru este de a-i aduce într-o situaţie să fie capabili să se autosusţină, şi financiar dar şi din punct de vedere al comportamentului în societate. Nu sunt singura care am remarcat schimbări, am primit feedback-uri pozitive din partea directorilor de şcoli şi grădiniţe cât şi a pedagogilor care lucrează cu ei. Deci, în special copiii au progresat foarte mult şi din punct de vedere al evoluţiei şcolare, cât şi din punct de vedere al comportamentului. Acest lucru am primit ca feedback şi în cazul adulţilor, că sunt mult mai calmi, mult mai disciplinaţi", a afirmat viceprimarul oraşului.În prezent, 13 dintre adulţii care locuiesc în sala de sport au un loc de muncă permanent şi se fac demersuri pentru a-i integra şi pe alţii în piaţa muncii.Potrivit sursei citate, împreună cu specialiştii Asociaţiei Caritas şi a celor de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) din Harghita se fac eforturi pentru şcolarizarea atât a copiilor, cât şi a adulţilor."11 adulţi sunt înscrişi în educaţie serală, deci peste clasa a 9-a. Avem destule dificultăţi cu transportarea lor, pentru că această posibilitate este numai la Vlăhiţa. Încă 28 de persoane sunt înscrise în programul Şansa a Doua. Avem şi elevi care au mai mult de 50 de ani. Am reuşit să organizăm pregătirea lor, cel puţin a celor din clasele primare în Arenă (sala de sport - n.red.). Avem trei educatoare care frecventează Arena pentru a le ţine orele. Cei din clasele 5-8 sunt înscrişi la 'Szekely Karoly' (liceu tehnologic - n.red.). Sperăm că cel puţin 80 la sută o să termine. De fapt, numai aşa vor avea şanse să aibă pregătire profesională, sunt foarte multe posibilităţi de a-i înscrie chiar şi în programe gratuite de pregătire profesională, dar numai peste clasa a 8-a. De aceea spun că depunem eforturi foarte mari ca să reuşim", a explicat Sogor Eniko.Aceasta a mai spus că mutarea în centrul de criză va fi una temporară şi trebuie să se facă progrese şi la nivelul Consiliului Local pentru a le oferi locuinţe ieftine, în regim de locuinţe sociale.De asemenea, Sogor Eniko a mai arătat că vor continua programele de asistenţă a acestor persoane şi după mutarea lor în centrul de criză.În data de 7 ianuarie 2021, un număr de 20 de case de lemn au ars, parţial sau în totalitate, în incendiul violent care a cuprins locuinţele comunităţii de romi din cartierul Şumuleu al municipiului Miercurea Ciuc, aproximativ 260 de persoane afectate fiind cazate atunci în sala de sport a oraşului.Între timp, peste o jumătate dintre cei cazaţi au revenit în comunitate, casele lor nefiind distruse de incendiu şi putând fi folosite, chiar dacă nu respectă standardele de igienă şi sunt construite ilegal.Locuitorii din Miercurea Ciuc au dat dovadă atunci de o solidaritate exemplară şi au adus ajutoare pentru cei afectaţi, sprijin fiind oferit şi de fundaţii, asociaţii sau firme din zonă sau din alte judeţe ale ţării, sau chiar din străinătate.De asemenea, Guvernul României a acordat un ajutor umanitar de urgenţă, constând în alimente şi materiale de strictă necesitate, în valoare de peste 300.000 de lei, dar a alocat municipalităţii şi suma de 4,4 milioane de lei, pentru ajutorarea familiilor sinistrate.