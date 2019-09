Primăria municipiului Vaslui vrea să radieze penalităţile acumulate de firme la plata taxelor şi impozitelor locale

Primăria municipiului Vaslui intenţionează să radieze penalităţile acumulate de persoanele juridice la plata taxelor şi impozitelor locale, propunerea urmând să fie dezbătută şi supusă spre aprobare în următoarea şedinţă a Consiliului Local, a anunţat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, primarul Vasile Pavăl, informează Agerpres.

Potrivit acestuia, o măsură similară a fost luată în luna iulie pentru persoanele fizice, după această decizie constatând-se o creştere a încasărilor la bugetul local."Când am aplicat această măsură pentru persoanele fizice am constatat că e o reuşită. Oameni care aveau de plată sume destul de mari au venit şi au plătit în condiţiile în care am radiat majorările şi penalităţile. De ce să stau agăţat cu sume despre care nu ştiu când le voi încasa? O societate se poate duce uşor în faliment, ne înscriem la masa credală şi putem obţine nişte sume la valorificarea unor active, dacă mai ajung sau nu la noi. Şi atunci, am zis că prin această măsură poate reuşim să mai salvăm din încasări. Eu sunt convins că vor fi agenţi economici care vor plăti dacă nu mai au povara acestor penalităţi, o astfel de măsură poate fi pentru ei o gură de oxigen", a declarat primarul Vasile Pavăl.El a mai precizat că intenţionează să aplice legea dării în plată în cazul unor societăţi comerciale care nu pot plăti taxele şi impozitele la bugetul local, dar au anumite bunuri pe care le-ar putea oferi în contul sumelor respective."Poate sunt societăţi comerciale care au o clădire, un teren pe care nu le mai utilizează, care pot fi date în contul datoriilor şi pe care noi să le valorificăm. Astfel, agentul economic scapă de datorie iar primăria îşi măreşte patrimoniul şi utilizează bunul respectiv", a menţionat Pavăl.La această dată, Primăria municipiului Vaslui are de recuperat de la agenţii economici aproximativ 2,6 milioane de lei.