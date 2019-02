Primăria Sectorului 5, despre bugetul pentru 2019 - Cel mai mare buget din istoria sa. Avem bani suficienți pentru toate proiectele

Primăria Sectorului 5 sustine ca are, pentru 2019, ce mai mare buget din istoria sa, mai mare cu jumatate fata de anul trecut.

"Sectorul 5 are cel mai mare buget din istoria sa, cu 53% superior celui din 2018. Anul trecut a continuat neplacuta traditie a anilor 2016 si 2017 in care niciun proiect al Sectorului 5 nu a avut sustinerea concreta nici a primarului general Gabriela Firea si nici a consiliului general- motivul real al excluderii celor 4 consilieri generali nu este nicidecum lupta politica, ci a faptului ca au propus si au votat ca banii cuveniti, conform legii, sectorului 5 (care facuse si solicitarea catre CGMB, avand in vedere ca unitatile de invatamant sunt in proces de reabilitare, valoarea reparatiilor fiind de 180 milioane lei), sa fie altfel repartizati; rezultatul: hotarare CGMB de alocare a 0 lei catre Sectorul 5- am atacat decizia in contencios administrativ.

Acum, in bugetul pe 2019, avem bani suficienti pentru a incepe toate proiectele pentru care avem documentatia integrala si, daca nu mai avem aceleasi blocaje din partea PNL si USR in CGMB si in CLS S5, nemotivate decat de ura politica, le vom pune in practica imediat dupa adoptarea bugetului.

Vremea vorbelor mestesugite a trecut.

Cred ca a venit timpul faptelor!", transmite institutia.