Primarul Brașovului vrea să plătească 'oalele sparte' de la Clubul Corona cu bani de la bugetul local

Incredibil cât tupeu are George Scripcaru: primarul vrea ca brașovenii să plătească pentru întregul scandal în care Primăria a aruncat Clubul Corona Brașov. Mai precis, George Scripcaru a întocmit un prioect de hotărâre prin care să arunce cheltuielile legate de angajarea unor case de avocatură costisitoare și toate taxele ce decurg dintr-un proces lung și costisitor, pe spinarea brașovenilor. Scripcaru le cere consilierilor să accepte ca de la bugetul Brașovului să fie plătită apărarea pentru incompetenții din conducerea Clubului Corona și din Primărie, care au distrus, probabil, carierele unor copii nevinovați. Deși Clubul Corona Brașov are un jurist angajat, George Scripcaru, recunoaște că acesta este plătit degeaba, pentru că nu are nici experiență și nici nu poate reprezenta Clubul într-un asemenea proces. Se naște atunci întrebarea firească de ce a fost angajat un asemenea jurist și plătit cu 5.001 de lei, salariu de bază, fără să mai luam în calcul sporurile și indemnizațiile, potrivit brasovstiri.ro.

Iară ce zice Scripcaru despre acest consilier juridic, în proiectul de hotărâre prin care cere punerea la plată a brașovenilor în acest caz:

„CSM Corona Braşov are doar 1 consilier juridic angajat, fără experienţă în acest sens, este necesară reprezentarea clubului de către un avocat specialist, în fața Federației Române de Handbal, a Agenției Naționale Anti-Doping, a World Anti-Doping Agency (WADA), precum și în fața instanțelor judecătoreşti, dacă este cazul”.

În fraza aceasta Scripcaru mai face o gafă, vorbește despre instanțe, într-un moment în care nimeni nu a pomenit despre așa ceva. Acest lucru demonstrează că supunerea sportivilor la tratamentele cu laser intravenos s-a făcut în condițiile în care se cunoștea faptul că procedurile sunt interzise și că depistarea acestui lucru va atrage răspundere penală. Altfel, orice om nevinovat sau care a acționat fără știință, folosește ca argument necunoașterea legii.

George Scripcaru nu a ieșit până acum să prezinte public scuze brașovenilor, sportivilor și părinților acestora, pentru toată această rușine în care i-a aruncat, ci merge mai departe cu îndârjire să facă paradă de avocați pe banii comunității.

Sfidătoare și atitudinea președintelui Clubului Corona Brașov, Liviu Dragomir, un penelist numit la Corona pe criterii politice, care nu a demisionat pe loc din funcția pe care o ocupă și nici scuze nu a prezentat sportivilor, cărora probabil le-a distrus cariera.

redăm în continuare proiectul prin care Scripcaru solicită punerea la plată a brașovenilor, pentru a acoperi greșelile condicerii Clubului Corona Brașov:

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE

HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL

Privind: aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică, învederea reprezentării în fața Federației Române de Handbal, Agenției Naționale Anti-Doping, WADA și în justiție cu privire la presupusele încălcări ale regulamentelorinstituțiilor menționate anterior, de către Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov, instituțieaflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului BrașovSportul de performanță constituie un factor esențial pentru dezvoltarea sportivă peplan național și internațional, îndeplinind o importantă funcție reprezentativă pentruRomânia în competițiile sportive oficiale cu caracter național și internațional, urmărindu-sevalorificarea sportivilor într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competitive, șiavând drept scop realizarea de recorduri şi obținerea unor rezultate bune. Având în vedere situația ivită în data de 19.11.2019, referitor la presupusa încălcare areglementărilor anti-doping de către sportivele din cadrul secției de handbal a ClubuluiSportiv Municipal Corona Brașov şi luând în considerare complexitatea speţei, cât şi faptulcă la acest moment, CSM Corona Braşov are doar 1 consilier juridic angajat, fărăexperienţă în acest sens, este necesară reprezentarea clubului de către un avocatspecialist, în fața Federației Române de Handbal, a Agenției Naționale Anti-Doping, aWorld Anti-Doping Agency (WADA), precum și în fața instanțelor judecătoreşti, dacă estecazul. Pentru motivele expuse mai sus, apreciez a fi oportună aprobarea achiziționăriiserviciilor de consultanță, asistență juridică și reprezentare în justiție de către ClubulSportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local alMunicipiului Brașov. În temeiul prevederilor art. 136 din OUG nr. 57 din 2019 privind Codul administrative,îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind achiziționarea serviciilorde consultanță, asistență juridică, în vederea reprezentării în fața Federației Române deHandbal, Agenției Naționale Anti-Doping, WADA și reprezentare în justiție cu privire lapresupusele încălcări ale regulamentelor instituțiilor menționate anterior, către ClubulSportiv Municipal Corona Braşov, instituție aflată în subordinea Consiliului Local alMunicipiului Brașov.

INIŢIATOR PRIMAR, GEORGE SCRIPCARU