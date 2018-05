Primarul Capitalei face publice CRITERIILE după care se vor aloca banii pentru cuplurile cu probleme de fertilitate

Primaria Capitalei a finalizat regulamentul privind acordarea unui sprijin financiar de circa 3000 euro cuplurilor infertile din Bucuresti pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro, anunță primarul capitalei Gabriela Firea.

"Proiectul se va derula incepand cu data de 4 iunie 2018, in farmacii si in unitati sanitare specializate in FIV, care, conform regulamentului, indeplinesc criteriile de eligibilitate.

