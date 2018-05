Suma ENORMĂ pe care o cer drept despăgubire pesedistele care au dat în judecată Times New Roman

Viorica Dăncilă, Gabriela Firea, Carmen Dan, Lia Olguţa Vasilescu şi Irina Tănase, iubita lui Dragnea au dat în judecată site-ul de satiră Times New Roman, potrivit portalului instanţelor. Acum, cele cinci pesediste au decis suma pe care o vor cere publicaţiei cu titlul de despăgubiri.

Acţiunea a fost deschisă pe 30 martie şi are ca obiect "răspunderea delictuală". Cele cinci membre PSD sunt nemulţumite de articolele apărute la adresa lor pe cunoscutul site de umor. Pentru că publicaţia a folosit cuvinte extrem de dure în articole, cele cinci pesediste au decis să acţioneze Times New Roman în instanţă şi să ceară daune de 500.000 de euro, câte 100.000 de euro de persoană. Publicaţia Times New Roman a fost amendată după publicarea unui articol în care iubita lui Liviu Dragnea era numită "curvă".

