Primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, despre amenda de la CNCD: O plătesc, măcar să cumpere rechizite pentru copiii romi

Primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, spune că va plăti amenda de 7.000 de lei primită de la CNCD, dar cu acești bani și-ar dori să fie cumpărate rechizite pentru copiii romi. Amenda i-a fost aplicată edilului pentru că nu a dărâmat zidul din jurul blocurilor locuite în majoritate de romi.

Primarul orașului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, că aceasta este a doua amendă pe care o primește în acest caz și că „gardul” ridicat în zona blocurilor locuite în majoritate de romi are caracter provizoriu.

„Am constatat cu surprindere că pentru același lucru o instituție din România te amendează de două ori, dar atâta vreme cât eu sunt absolut împăcat că ceea ce am demarat ca și proiect acolo este un lucru bun pentru comunitate, e agreabilă și chestiunea aceasta de a fi pus la zid cu anumite amenzi de către această instituție, care cel puțin ar trebui să-și trimită în prima fază niște emisari ca să vadă un gard de un metru, care protejează de circulația care e în zona respectivă copiii. Se știe foarte clar, le-am trimis toate statisticile, toate datele de la Poliție cu câte accidente au fost înainte de 2012 și faptul că e o chestiune provizorie, nu rămâne la nesfârșit”, a spus Cătălin Cherecheș.

Primarul din Baia Mare susține că gardul este folositor.

„Unul dintre blocuri era absolut devastat, și anul trecut am finalizat lucrarea de reabilitare, a fost o construcție și un șantier trei ani de zile. Sunt 150 de locuințe acolo, asta pentru că voiam ca zona să fie civilizată, să nu fie considerată exclusiv a comunității rome, și dacă tot vorbim de locuire socială să vorbim de locuire socială a celor care au nevoie, nu doar din comunitatea romă, pentru că nu doar romii au probleme sociale sau nu doar romii sunt în zona unor lipsuri financiare. Așadar, acel gard era și folositor pentru șantierul care s-a finalizatr la sfârșitul anului, Dar, în mod normal m-aș fi așteptat să mă felicite cei de la CNCD pentru modul în care am făcut un centru social pentru copiii romi, pe care îi aducem, facem after-school, chestiuni educaționale, sportive. Mi-aș fi dorit să vină și să mă felicite, să vadă cum am reabilitat acel bloc devastat unde stăteau sute de romi și care au înțeles că trebuie să își găsească o soluție de locuire civilizată. În Baia Mare nu sunt și nu vor mai fi niciodată clădiri sau zone unde să locuiască exclusiv romi”, a mai spus Cherecheș.

Întrebat de corespondentul MEDIAFAX dacă va plăti amenda, primarul a spus că o va plăti, dar că și-ar dori ca din banii aceia să fie cumpărate rechizite pentru copiii romi.

„O plătesc, măcar dacă ar cunpăra niște rechizite pentru copii din banii ăia, pentru copiii din comunitățile de romi, măcar atâta să facă”, a declarat Cătălin Cherecheș.

Acesta a precizat că și cei din CNCD vor fi invitați, când lucrările în zonă vor fi gata, să participe la spargerea zidului.

„După ce toată chestiunile legate de locuire, de amenajarea spațiilor adiacente blocurilor, vor fi rezolvate, va veni și momentul în care pe cei mai contondenți dintre ambsadori, pe cei mai contondenți dintre reprezentanții asociațiilor, fundațiilor cu scop social, pe cei mai contondenți din presă și inclusiv pe reprezentanții CNCD o să îi invit să ia fiecare câte un ciocănel în mînă și, când zona va fi civilizată și adusă la stardarde clare și nu va mai fi niciun șantier și nu va mai fi niciun pericol pentru copii, atunci o să îi chem, cot la cot cu mine, să spargem ca și Zidul Berlinului, dacă au impresia că un gard de un metru și ceva însemană Zidul Berlinului”, a mai spus Cherecheș.

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării a decis, miercuri, că menținerea zidului din Baia Mare care înconjoară o comunitate de romi, după ce instanța s-a pronunțat în mod definitiv și irevocabil asupra caracterului discriminatoriu al construcției, reprezintă faptă de discriminare continuă și încalcă dreptul la demnitate.

CNCD a decis sancționarea cu 7.000 lei a UAT Baia Mare, prin primar.

Decizia a fost luată cu unanimitate de voturi.

Nu este prima amendă primită în cazul zidului construit în jurul unor blocuri locuite de romi din Baia Mare. În noiembrie 2011, CNCD a decis că ridicarea zidului din Baia Mare pentru delimitarea blocurilor locuite în majoritate de romi de pe strada Horea de strada principală constituie discriminare şi l-a sancţionat pe primarul Cătălin Cherecheş cu amendă contravenţională în valoare de 6.000 de lei. Totodată, CNCD a recomandat să fie demolat zidul despărţitor si să fie luate măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuire a romilor din strada Horea.

Decizia CNCD a fost contestată de Cherecheş în instanţă, fiind anulată, însă consiliul a făcut recurs, iar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a decis definitiv să menţină sancţiunea.