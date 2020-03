Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanța: Suntem pe locul 4 într-un clasament nefericit al cazurilor declarate pozitive. Am convocat Comitetul Local pentru Situații de Urgență și am luat câteva hotărâri importante: 1.Vom aloca, de îndată, așa cum am facut și până acum , toate sumele necesare Spitalului Clinic de Boli Infecțioase. Indiferent de votul politic este important să dăm bani acestui spital pentru că este vorba despre semenii noștri; 2.Începând de marți dimineață, la ora 08.00, vom începe dezinfecția străzilor, a trotuarelor, a zonelor aglomerate și a spațiilor destinate călătorilor, pentru a crește gradul de curățenie și a stopa răspândirea acestui virus;

3.De asemenea, tot marți, 17 martie, de îndată ce este colectat gunoiul din platformă, vor veni în spate echipe de voluntari care vor face o dezinfecție a zonei cu substanță pe bază de clor. Fac un apel către președinții asociațiilor de proprietari, către administratorii de bloc, ca în toate scările în care există tubulatură, ghenă de gunoi, să facă pe cât posibil exact același lucru. Să mențină curățenia, igiena, folosind material dezinfectante;

4.Împreună cu Inspectoratul Școlar Județean punem la dispoziție, prin bunăvoința operatorului Orange România, o platformă gratuită, care se numește HYPERLINK "http://www.24edu.ro/"www.24edu.ro, o platformă unde toți profesorii, elevii si parinții vor avea acces, astfel încât să mutăm în mediul online acest proces educațional. Cadrele didactice, elevii și părinții vor avea conturi cu care vor accesa atât platforma, cât și aplicațiile gratuite (IOS și ANDROID): 24eduprofesor și 24eduparinte. Profesorii vor putea să își încarce singuri lecțiile, atât în format text, cât și video. Platforma are și o bibliotecă virtuală de peste 2000 de volume.

5.Nu în ultimul rand, ne-am gândit la persoanele singure, la persoanele vulnerabile, la persoanele care nu au pe nimeni. Împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială, căreia i-am pus la dispoziție toate sumele de bani necesare pentru a implementa acest program, vom avea echipe în teren care vor face cumpărăturile în locul dumneavoastră și vă vor oferi asistență. De asemenea, punem la dispoziția persoanelor vulnerabile un numar de telefon NONSTOP - 0737.55.22.70, la care ne puteți solicita ajutorul.

6.Vreau să transmit multă sănătate celor bolnavi, să mulțumesc din suflet medicilor, personalului medical și voluntarilor. Toți avem exact aceeași putere în aceste momente. Este extrem de important să păstrăm igiena, să luăm toate măsurile ce ne sunt indicate și, mai ales, să evităm toate deplasările inutile. Vă recomand din suflet, stați acasă!