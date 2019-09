Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a IZBUNCIT la adresa conducerii PNL: 'Asemenea declaraţii nu mă reprezintă, să fie limpede! Eu am mintea mea'

Cunoscut pentru excentrițitățile sale precum decorarea Timișoarei cu palmieri, plimbările pe șantiere cu trotineta electrică sau recitalurile la chitară, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, este împotriva unor măsuri propuse de PNL. Edilul timișorean nu e de acord cu impozitarea veniturilor IT-iștilor dorită de Ludovic Orban, nici cu măsurile privind remunerarea bugetarilor, propuse de senatorul Florin Cîțu.

„Pe mine asemenea declaraţii nu mă reprezintă, să fie limpede! Eu am mintea mea, nu vorbeşte nimeni în numele meu, asta să fie clar! Eu înţeleg lucrurile în toată complexitatea lor şi nu le judec doar aşa contabliceşte, să nu mă înteţeleagă cineva că vorbesc peiorativ despre contabilitate, aceasta trebuie să vadă sume cu adunări şi scăderi. Dar viaţa e mai complexă, cu interacţiuni multiple, potenţări şi contrapotenţări. Hai să cresc sau să scad salariu, nu merge doar aşa. Acestea trebuie însoţite şi de alte măsuri. Niciodată nu trebuie judecat monocriterial. (...) Cu tot respectul pentru domnul preşedinte, cu relaţia bună pe care o am şi o voi avea în continuare, n-am nicio îndoială, eu şi ca IT-st, chiar dacă nu sunt beneficiar direct ale acestor scutiri de impozite, dar înţeleg fenomenul foarte bine şi, iarăşi, îl înţeleg în toată complexitatea sa. Eu consider că este bine că lucrătorii din IT sunt scutiţi de impozitul pe venit. Această prevedere, care este în vigoare de ani de zile, eu am susţinut-o şi înainte de a se introduce, este bună, trebuie văzute şi câştigurile care decurg din prezenţa unor mari firme din domeniul IT în România. Noi ţinem nişte tineri extrem de valoroşi în România, ei câştigă, iau credite, construiesc o casă, îşi mobilează casa, îşi întemeiază familii, fac copii, iar firmele respective au alte contribuţii. Cu tot respectul pentru domnul preşedinte eu resping o părere care este diferită de a mea. Noi suntem liberali, nu ne împroşcăm cu noroi unii pe alţii, dar putem avea opinii diferite”, a mai declarat Robu.