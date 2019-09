SCANDAL în platoul România TV: avocatul Tonel Pop a PLECAT NERVOS dintr-o emisiune după ce un jurnalist l-a scos din sărite

Audiențele România TV au explodat odată cu cazul Caracal - asta arată cele mai recente măsurători făcute de specialiști. Emisiunile postului TV au tratat exhaustiv cazul presupuselor crime de la Caracal, iar izbucnirile nervoase ale invitaților au fost de neevitat.

Avocatul familiei Luzei Melencu a părăsit platoul România TV. Acesta s-a enervat după ce a fost contrazis de mai multe ori de jurnalistul Ovidiu Zară, informează România TV.

Dincă are niste placi in care e clar ca el se coordoneaza cu familia. În mod clar ei incearca sa se disculpe unii pe altii. Dinca vrea sa-si salveze familia si accepta orice. Dinca habar nu are cum ar putea sa arda acele 2 fete. Cand il scoti din poveste nu mai stie ce sa zica.

La un moment dat Dinca a fost intrebat de 10-15 ori daca Luiza mirosea a parfum. Ce or avea de intreba nu stiu. Iar l-au intrebat cred ca da mirosea a curat. Iar l-au intrebat da mirosea a parfum, a ceva frumos. Ceva nu e in regula. Ii induc in cap ca l-au atras parfumul cu feromoni. Clar pregatesc lucruri care sa il scape", a declarat Tonel Pop la România TV.