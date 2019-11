Fata din Italia confundată cu Luiza a făcut primele declarații: Acum sunt în România. M-am certat cu familia mea

Românca din Italia despre care Alexandru Cumpănașu a spus că este Luiza Melencu a declarat sâmbătă seară la Antena 3 că ea apare în filmulețul apărut dar nu este Luiza.

„Eu am aflat de la fratele meu, habar n-aveam, nu prea ma uit eu la stiri la televizor. M-a sunat si mi-a zis ca m-a vazut acolo. Eu am fost foarte disperata si nu am stiut ce sa fac. Nu am vrut sa apar pe niciun post de televiziune. Ce treaba am eu cu Luiza? De ce ma baga pe mine sa ma inlocuiasca cu ea? Doamne-fereste, nu stiu, habar nu am nimic (de cazul Luizei). M-am certat si cu familia mea, ce sa va mai spun acum? Ce sa simt? Sunt foarte panicata, ingrijorata. Acum sunt in Romania. N-am stiut ca am fost filmata, habar n-aveam. Eu as vrea sa dispar doar de la televiziune”, a zis fata.

Vineri seara, Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, fata de 15 ani ucisă de Gheorghe Dincă, a declarat, într-o transmisie live pe Facebook și apoi la Antena 3 că a intrat în posesia unui filmuleț care o arată pe o tânără ieșită la prostituție în Italia și care este Luiza Melencu, a doua fată dispărută în Caracal.

Cumpănașu a afimat că mama și bunicul Luizei au recunoscut-o pe aceasta, însă într-o intervenție înregistrată la Antena 3 Monica Melencu nu era chiar atât de sigură, spunând că a văzut materialul video pe telefon și că nu se aude bine.

Omul de afaceri și candidat la prezidențiale Viorel Cataramă spune că filmulețul despre care Alexandru Cumpănașu a afirmat că o prezintă pe Luiza Melencu în Italia îi aparține și îl are de o lună. Cataramă infirmă că ar fi Luiza și îl acuză pe Cumpănașu că se folosește de caz pentru a atrage voturi.