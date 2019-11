Tonel Pop, despre 'Luiza' din Italia: Este clienta mea acum. Femeia este absolut panicată!

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, a publicat, vineri, un videoclip cu o tânără din Italia, despre care spune că ar fi Luiza Melencu. Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, a declarat sâmbătă la Antena 3 că a găsit-o pe fata din Italia, nu este Luiza și acum este avocatul ei.

„Da (a fost o facatura). Identitatea fetei filmate o am. Este clienta mea in acest moment. Aceasta doamna este panicata pentru ca a prestat o anumita activitate si acum risca ca rudele ei, familia, care nu cunosc ce facea dumneaei acolo, sa fie dezvaluita. Este ingrozita, nu mai stie ce sa faca, cum sa faca, auzind ca vine presa sa o caute in Italia. Femeia este absolut panicata, nu vrea sa fie cea mai cautata fata din Europa sau din Italia. Vrea sa dispara din fata opiniei publice”, a zis Tonel Pop.

