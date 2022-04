PRIMER: Niciun ministru al Sănătăţii nu a călcat în fabricile de medicamente din ţară aflate în proprietate privată

Patronatul Producătorilor industriali de medicamente din România (PRIMER) a atras atenţia, joi, că niciun ministru al Sănătăţii "nu a călcat" în fabricile de medicamente din ţară aflate în proprietate privată, menţionând că acestea pot produce orice tratament ieşit de sub patent în orice formă de prezentare sau concentraţie.

Directorul executiv al PRIMER, Dragoş Damian, citat într-un comunicat de presă transmis de organizaţie, a afirmat, totodată, că metodologia de calcul a preţului medicamentelor trebuie schimbată "urgent", pentru că zeci de tratamente ieftine sunt în pericol de a fi scoase din fabricaţie."Profesorul Alexandru Rafila este primul ministru al Sănătăţii care vorbeşte public despre rolul strategic al celor circa 30 de fabrici de medicamente din România. Probabil că, dacă nu ar fi fost pandemia şi războiul, nici acum autorităţile medicale nu ar fi luat în seamă acest domeniu economic. Este un discurs opus faţă de ceea ce am auzit în ultimii cinci ani de la alţi oficiali în funcţie şi acum la Ministerul Sănătăţii sau CNAS, care ne spuneau 'dacă nu vă convine, puteţi pleca' atunci când le solicităm ajutorul. Niciun ministru al Sănătăţii nu a călcat în fabricile de medicamente din ţară aflate în proprietate privată", a declarat Damian, potrivit comunicatului PRIMER.El a susţinut că fabricile din ţară pot produce orice medicament ieşit de sub patent, în orice formă de prezentare sau concentraţie, dacă acest lucru este solicitat."Fabricile din ţară sunt inspectate de cele mai prestigioase autorităţi din lume şi e scris 'Made în Romania' pe medicamente care ajung la pacienţi din 90 de ţări. (...) În fabricile din ţară lucrează 5.000 de specialişti de prim rang şi echipamentele de lucru sunt tehnologie şi digitalizare de ultima generaţie. Industria farmaceutică din România ajută la crearea unui număr de peste 60.000 de joburi de orizontală şi verticală", a evidenţiat Damian.Potrivit acestuia, Ministerul Sănătăţii trebuie să modifice "urgent" metodologia de calcul a preţurilor la medicamente."Trebuie trecut de la declaraţii apreciative la acţiuni reale. Ministerul Sănătăţii trebuie să modifice urgent metodologia de calcul a preţurilor pentru că sunt zeci de medicamente ieftine în pericol de a fi scoase din fabricaţie, sunt solicitări care zac la minister şi de trei ani. Ministerul de Finanţe trebuie să schimbe taxa clawback şi să scutească de această plată companiile care fac în România investiţii în fabrici noi. Consiliul Concurenţei trebuie să verifice blocajele de pe anumite canale comerciale, sunt jucători care nu vor să achiziţioneze medicamentele fabricate în România pe motiv că 'sunt prea ieftine'", a transmis directorul executiv al PRIMER.El a precizat că acestea sunt măsurile reale care trebuie luate imediat pentru ca pacienţii să aibă acces mai bun la medicamentele fabricate în România, iar sistemul sanitar să realizeze economii."PRIMER cere de ani buni introducerea măsurilor de mai sus, pentru ca România să aibă o industrie farmaceutică de aceeaşi mărime ca cele din Ungaria, Polonia, Cehia sau Slovenia, ca să dăm exemple doar din estul Uniunii Europene", a amintit Dragoş Damian.Ministrul Alexandru Rafila a afirmat, joi, că cele 20 de fabrici de medicamente din ţară aduc 1,5% din Produsul Intern Brut şi trebuie să se asigure funcţionarea acestei industrii, iar politica de preţuri ar trebui "puţin revizuită", deoarece situaţia este "paradoxală" în condiţiile în care încercându-se să se facă economii se ajunge, în final, să se cheltuie mai mult."Este foarte clar că actualul mecanism de natură economică nu este funcţional încât să facă atractivă această zonă a medicamentelor generice. Să nu uităm că 1,5% din PIB-ul României revine din cele 20 de fabrici de medicamente generice care există în ţara noastră. Una singură mai avem şi noi în proprietate, statul român. Celelalte sunt private. Sunt acţionari români şi străini. Nu are niciun fel de importanţă. Funcţionează în România şi asta este bine, dar în mod evident trebuie să asigurăm funcţionarea acestei industrii care oferă un procent semnificativ din PIB. Politica de preţuri la nivelul Ministerului Sănătăţii cred că ar trebui puţin revizuită, pentru că noi ne găsim într-o situaţie paradoxală. Vrând să facem economii, plătim mai mulţi bani. Într-un mod foarte simplu: tot scădem preţul la nişte medicamente care dispar de pe piaţă care sunt cele mai ieftine, ele nu mai sunt distribuite şi imediat intră în utilizare următorul care este mult mai scump. La finalul zilei plătim mai mulţi bani decât mai puţini bani. Este clar că aici trebuie să găsim un mecanism", a declarat Rafila, la Conferinţa "Alertă în sănătate! Cum eliminăm barierele din calea accesului pacienţilor la medicamente".