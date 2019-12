Primii pași pentru desființarea SIIJ. Secția de anchetare a magistraților: critici și controverse

Ministerul Justiției a depus, vineri seară, în ședința de Guvern, un memorandum care propune desființarea SIIJ, iar reacțiile nu au întârziat să apară. SIIJ, devenită operațională în 2018, a avut o activitate marcată de critici din mediul politic și judiciar, dar și de controverse.

Ludovic Orban a declarat, vineri seară, în ședința de Guvern, că propunerea făcută de ministrul Justiției Cătălin Predoiu, prin memorandumul care recomandă soluția desființării Secției de Investigare a Infracțiunilor în Justiție (SIIJ), este una corectă.

„Măsura se află și în programul de guvernare”, a punctat premierul.

Secţia de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) din cadrul Parchetului General a devenit operaţională în luna octombrie 2018. Structura are competenţa de a efectua urmărirea penală pentru magistraţi, inclusiv pentru membrii CSM. Secţia a preluat dosarele cu magistraţi de la DNA, dar şi de la alte structuri de parchet.

Controversele în jurul acestei structuri de parchet au început odată cu dosarele deschise pe numele fostei șefe DNA Laura Codruța Kovesi. Aceasta acuza că a fost chemată la audieri de procurori chiar în perioada când trebuia să se prezinte la audierile pentru funcția de procuror-șef european.

"E clar că în această chestiune cu dosarul penal sunt mult coincidenţe. S-a început urmărirea penală când am plecat la Bruxelles, coincidenţă- sunt citată în 7 martie, când va fi luată o decizie în Parlamentul European. O să vedem cât de mult afectează. Ceea ce a ţinut de mine eu am făcut, din punct de vedere al tehinicii profesioniste eu treaba am terminat-o", a declarat la acel moment Laura Codruţa Kovesi, la Europa Fm.

Secția a fost criticată și în urma unor decizii de retragere a unor apeluri în dosare celebre. Este vorba despre retragerea apelurilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de către Secţie, în dosarele lui Sebastian Ghiţă (achitat în primă instanţă) şi al lui Viorel Hrebenciuc (condamnat la 2 ani de închisoare). În dosarul lui Hrebenciuc, instanţa supremă deja a admis retragerea apelului.

Gheorghe Stan, fostul şef al Secţiei pentru anchetarea magistraţilor şi în prezent judecător CCR, a declarat, în luna iunie pentru MEDIAFAX, că retragerea apelurilor din dosarele lui Viorel Hrebenciuc şi Sebastian Ghiţă a avut la bază corespondenţa cu şeful DNA, care a împărtăşit opinia.

Ulterior, DNA a precizat că nu a existat niciun fel de discuţie sau corespondenţă cu SIIJ cu privire la aceste măsuri, procurorii aflând de retragerea apelului în dosarul Hrebenciuc din presă.

Nici procedura de numire a unui șef al acestei Secții nu a fost încheiată. Concursul a fost organizat după ce Gheorghe Stan a fost numit judecător CCR. Adina Florea, adjunct al structurii, a obținut cel mai mare punctaj la concursul organizat de CSM, însă nici în 7 ședințe de plen nu s-a reușit validarea procedurii. Fie unii membri CSM au boicotat plenul deoarece, în opinia lor, concursul nu a respectat regulamentul, fie s-a înregistrat blocaj în urma votului. La începutul lunii decembrie, Adina Florea a renunțat la procedură, iar CSM a luat act de acest demers.

Între timp, odată cu instaurarea noului Guvern, declarațiile care vizau măsuri pentru desființarea Secției au devenit din ce în ce mai dese.

Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a spus că susține desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) și a precizat că opțiunea Adinei Florea de a renunța la procedura de numire în fruntea structurii este una personală, la fel ca și pensionarea.

Imediat ce a preluat mandatul de ministru al Justiției, în noiembrie, Predoiu a spus că pentru desființare se va merge pe intervenție în Parlament.

„Există în sistemul judiciar o tensiune enormă faţă de această Secţie specială. Sunt magistraţi care reclamă desfiinţarea ei peste noapte, dacă vreţi, sunt magistraţi, mai puţini, care spun că este o reparaţie. Eu sunt gata să înţeleg raţiunea pentru care s-a gândit o reparaţie, dar, pe bază de studiu, să vedem despre ce e vorba. În orice caz, nu pot rămâne lucrurile astfel. Noi începem să lucrăm în Parlament şi aşteptăm o reacţie responsabilă din partea Parlamentului. În cadrul fostei majorităţi devenită minoritate, s-au mai schimbat minţile în ultima perioadă şi eu sunt încrezător că vom găsi un răspuns raţional în Parlament", a declarat Cătălin Predoiu, după ce a preluat mandatul.

Mai târziu, în decembrie, Cătălin Predoiu a participat la reuniunea organizată cu prilejul împlinirii a 15 ani de la înființarea DIICOT, unde a precizat că Ministerul Justiției va promova desființarea SIIJ pentru motivele pe care le-a prezentat public.

La rândul său, la începutul luni idecembrie, Marcel Ciolacu a declarat, referitor la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor în Justiție (SIIJ), că în cazul în care CSM și asociațiile din justiției vor ca această secție să fie desființată, atunci PSD va vota în consecință.

Cătălin Predoiu a spus, în ședința de Guvern de vineri, 27 decembrie, unde s-a discutat desființarea SIIJ, că structura de parchet „iese din principiile de funcționare” ale Ministerului Public și a fost criticată și de forurile europene chiar înainte de a fi înființată.

„Ce a urmat a confirmat temerile”, a spus ministrul Justiției.

După ședința de Guvern unde a fost depus un memorandum care propune desființarea SIIJ, reacțiile nu au întârziat să apară.

Judecătorul Dana Gîrbovan precizează că prin desființarea SIIJ se dorește controlul asupra justiției și revenirea la vechile practici de presiune asupra magistraților, această structură de parchet fiind singura aflată în afara controlului politic.

Președintele Tribunalului Timiș, Adriana Stoicescu, spune, într-o postare pe Facebook, vineri seara, că adevărata miză a desființării SIIJ este de a „îngropa definitiv abuzurile săvărșite împotriva magistraților incomozi”.

Pe de altă parte, fostul ministru al Justiției Ana Birchall a spus că este binevenit memorandumul care propune desființarea SIIJ, deoarece reprezintă punctele de vedere ale instituțiilor și asociațiilor profesionale, adăugând că cei care susțin secția ar trebui să se uite la modificările „toxice” introduse.