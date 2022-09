Primul furnizor de energie care iese de pe piață și lasă sute de mii de români în beznă! A notificat deja ANRE

Furnizorul Tinmar Energy iese de pe piața serviciilor de energie electrică. Compania riscă să lase sute de mii de clienți în beznă, însă spune că nu mai are bani să cumpere energie la prețul pieței și acuză că măsurile de plafonare a prețului către consumator luate de guvern aruncă piața în haos.

Iată scrisoarea privind contractul furnizare energie electrică transmisă de George Mihai, Energy Sales and Contracting Director, către ANRE:

„Stimate partener,

Modificarile legislative din piata de energie electrica si gaze naturale ne-au pus in situatia neplacuta de a va notifica greutati in continuarea furnizarii in conditiile impuse de autoritati.

Ultimele modificari – OUG 119/2022 - sunt o dovada in plus ca legislatia nationala in domeniul energiei ramane fragmentata, bazata pe solutii de moment, care trateaza efectele, si nu cauzele majorarii preturilor, si care induce noi provocari pentru companiile implicate, fara a oferi o minima predictibilitate pe termen mediu si lung.

Mai mult, asa cum chiar ANRE avertizeaza, noua ordonanta are un impact puternic negativ asupra furnizorilor de energie. Autoritatea arata ca ordonanta ar putea duce la iesirea din piata a anumitor furnizori din cauza mecanismelor impuse si cere guvernului infiintarea unor companii de trading si de furnizare pentru a compensa eventuala iesire de pe piata a unora dintre acesti participanti la piata.

Impactul asupra activitatii furnizorilor de energie electrica si gaze naturale a fost vizibil de la inceputul aplicarii masurilor de compensare si plafonare a pretului la energie. Problemele de finantare, de cash flow, intarzierile uriase in decontarea sumelor datorate de statul roman impacteaza direct si ireversibil activitatea societatii noastre.

Ordonanta de urgenta nr. 119/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2022 privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul energiei, aduce o serie de modificari care agraveaza si mai tare functionarea pietei de energie electrica , respectiv:

1. Valoarea maxima a pretului mediu ponderat al energiei electrice, la care ANRE calculeaza sumele de decontat de la Bugetul de Stat pentru furnizorii de energie electrica este de 1.300,00 lei/MWh. Asta in conditiile in care pretul de tranzactionare angro al energiei astazi 05.09.2022 este pe piata de energie de 3.053,00 lei/MWh. Diferenta de pret intre pretul platit astazi de Tinmar Energy si cel ce va decontat (peste alte cateva luni de catre statul roman) trebuie suportata de societatea noastra, fapt care se adauga la pierderile inregistrate pana acum din aplicarea masurilor compensatorii.

Furnizorii au incercat sa achizitioneze din piata energie la pretul plafonat de catre Ordonanta, sens in care au fost lansate oferte la acest pret, pentru energie banda, pe mai multe perioade de livrare, in viitor: la saptamana, la luna, la trimestru, la semestru, la an 2023.

Absolut previzibil, nu s-a incheiat nicio tranzactie, pentru ca niciun producator nu a dorit sa vanda energia la acest pret, mult sub cel al pietei si mult sub ce s-a tranzactionat cu livrare in viitor in ultimele luni. Si au mai fost si solicitari la preturi peste cel maxim de decontare al statului – de 1.600,00 si chiar 1.800,00 de lei, cu acelasi rezultat.

Singurele oferte de raspuns la solicitarea furnizorilor au fost de 3.900,00 de lei/MWh pentru energia aferenta trimestrului IV 2022 si 3.000,00 lei/MWh pentru energie banda cu livrare in tot anul 2023.

Oricum stabilirea unui pret al energiei electrice pe alte principii decat in baza tranzactiilor incheiate creeaza dificultati financiare furnizorilor de energie electrica si mai departe pe tot lantul producere – consum.

Asadar, povara finantarii si sustinerii consumatorilor plafonati cade din nou pe furnizor, fapt ce duce implicit la probleme insurmontabile pentru societatea noastra.

In aceste conditii, va rugam sa intelegeti ca nu avem resursele necesare pentru a sustine achizitiile necesare consumatorilor plafonati si respectuos va solicitam ca pana cel mai tarziu in data de 15.09.2022 sa solicitati incheierea unui contract de furnizare energie electrica cu furnizorul de ultima instanta numit de ANRE pentru luna septembrie, respectiv Enel Furnizare, pentru a avea asigurata energia necesara functionarii.

Incepand cu data de 16.09.2022 vom inceta furnizarea energiei electrice catre consumatorii plafonati, activand doar pe piata concuretiala. Subliniem faptul ca societatea dumneavoastra beneficiaza de acelasi pret plafonat pana la data de 31.08.2023 indiferent de furnizor, ca schimbarea furnizorului sau alegerea FUI pentru furnizarea energiei electrice nu vor creea obligatii noi de plata in sarcina dumneavoastra si ca, practic consumatorul plafonat va beneficia de aplicarea legii si compensarea pretului energiei electrice indiferent de furnizor”, a scris George Mihai, director Energie Electrică și Gaze Naturale.