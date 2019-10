Prinţul Harry e sub papuc: Meghan Markle l-a convins să plece din Regat și s-ar putea stabili în SUA, Canada sau Africa

Prinţul Harry şi Meghan Markle au în vedere să îşi stabilească o a doua reşedinţă în SUA, Canada sau Africa, potrivit unor surse citate de People.

„Nu este posibil pentru ei să trăiască aşa în Marea Britanie. Este multă presiune acum. Are loc o schimbare”, a spus o sursă apropiată cuplului.

Citește și: Olguța Vasilescu reacționează după ce Cozmin Gușă a intrat în PSD:’Nu mă simt confortabil’

Cei doi duci de Sussex au vorbit despre asta în documentarul difuzat de ITV în urmă cu două săptămâni. Afirmaţiile făcute în „Harry & Meghan: An African Journey” au stârnit controverse, mai ales cu privire la relaţia dintre prinţul Harry şi fratele lui, William.

Cuplul plănuieşte să îşi ia o vacanţă de şase săptămâni, împreună cu fiul, Archie, începând cu jumătatea lunii noiembrie.

Citește și: Averea pe care a reușit să o strângă Mihai Constantinescu- Cu ce rămâne soția sa

Este foarte posibil ca ei să meargă în oraşul natal al lui Markle, Los Angeles, pentru a petrece timp cu mama ei, Doria Ragland. Ar fi pentru prima dată când prinţul Harry ar petrece Ziua Recunoştinţei în Statele Unite.

De asemenea, o destinaţie de vacanţă ar putea fi Canada, unde Meghan Markle a trăit în timpul filmărilor la serialul „Suits”, înainte de a se căsători cu nepotul reginei Elizabeth II.

Citește și: Florin Cîțu a făcut declarații- Ce se va întâmpla cu majorarea pensiilor

Cuplul a fost recent într-un turneu în Africa de Sud, iar în acelaşi documentar prinţul a sugerat că ar putea veni să trăiască pe continent.

„Nu ştiu unde am putea trăi în Africa acum. Tocmai ne-am întors din Cape Town, care ar fi un loc minunat pentru a ne stabili, desigur, ar fi. Dar cu toate problemele care sunt acolo, nu văd cum am putea să facem diferenţa acolo aşa cum am vrea fără a fi judecaţi”.

Citește și: Viorica Dăncilă iese la rampă: ‘Nu voi accepta niciodată aşa ceva şi nu voi face niciodată aşa ceva’

Prinţul Harry s-a logodit cu Meghan Markle în urmă cu doi ani. Cei doi s-au căsătorit în mai 2018, după care au primit din partea reginei Elizabeth II titlurile de duce şi ducesă de Sussex. În mai 2019 s-a născut fiul lor, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, al şaptelea în linia succesiunii la tronul britanic, după prinţul de Wales (prinţul Charles), ducele de Cambridge (prinţul William) şi cei trei copii ai lui - prinţul George, prinţesa Charlotte şi prinţul Louis -, şi ducele de Sussex (prinţul Harry), şi al optulea strănepot al reginei Elizabeth II.

Citește și: Klaus Iohannis: ‘Aștept ca noua echipă să aibă nu doar ușile, ci și mințile și inimile deschise’ .