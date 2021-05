Prinţul Harry şi Oprah Winfrey se destăinuie într-un documentar pe tema sănătăţii mintale

Prinţul Harry al Marii Britanii se lansează vineri în noua sa carieră de producător la Hollywood, odată cu difuzarea unui serial documentar, realizat în colaborare cu Oprah Winfrey, care îşi propune să înlăture stigmatul asociat problemelor de sănătate mintală, informează Reuters.

Harry şi Winfrey vorbesc detaliat despre propriile experienţe cu trauma sau anxietatea în producţia ''The Me You Can't See'', disponibilă pe platforma Apple TV+ începând de vineri.

În serial, vor mai face destăinuiri actriţa Glenn Close, Lady Gaga, care vorbeşte despre violul pe care l-a suferit la începutul carierei în industria muzicală, pugilista Virginia Fuchs, copii refugiaţi din Siria, precum şi persoane care se confruntă cu diverse afecţiuni, de la schizofrenie la tulburare obsesiv-compulsivă (OCD), depresie şi probleme de dependenţă.''Nu ar fi fost corect să le cerem oamenilor să-şi deschidă sufletul, să fie vulnerabili, să-şi împărtăşească povestea, dacă nu eram şi noi dispuşi să facem acelaşi lucru'', a spus Harry într-un interviu acordat Reuters înaintea lansării serialului.Documentarul în cinci părţi marchează prima realizare a lui Harry ca producător după ce, împreună cu soţia sa, Meghan, au renunţat anul trecut la atribuţiile în cadrul casei regale britanice şi s-au mutat în California. Ulterior, au semnat contacte de producţie cu Netflix şi Spotify.Harry a menţionat că a-şi spune propria poveste ''a fost o decizie foarte uşoară, întrucât fac acest lucru ca să fiu de folos celorlalţi şi să-mi pot împărtăşi experienţa, conştient de impactul pozitiv pe care îl va avea. Chiar dacă e pentru o singură persoană, merită''.Harry, cunoscut oficial sub titulatura ducele de Sussex, apare în serial urmând o formă de terapie cunoscută sub denumirea Desensibilizare şi reprocesare prin mişcările oculare (EMDR) pentru a-l ajuta să proceseze anxietatea provenită din furia faţă de mass-media după moartea mamei sale, prinţesa Diana, pe când avea 12 ani.Prinţul vorbeşte pe larg despre cum moartea prinţesei Diana, în 1997, l-a influenţat în decizia de a abandona viaţa strălucitoare din familia regală.Teama de a o pierde pe soţia sa, Meghan, a reprezentat unul dintre principalele motive pentru care cuplul a renunţat la atribuţiile regale şi s-a mutat în California.''Mama mea a fost vânată până la moarte pe când se afla într-o relaţie cu o persoană care nu era albă şi uite ce s-a întâmplat. Istoria se repetă, nu-i aşa? Nu se vor opri până când nu va muri'', a spus Harry în cadrul documentarului.''Mă afectează incredibil gândul la o potenţială pierdere a unei alte femei din viaţa mea'', a adăugat acesta, referindu-se la Meghan.Harry a povestit că şi-a ascuns sentimentele, dar a consumat alcool în exces şi a suferit atacuri de panică şi de anxietate în jurul vârstei de 20 de ani şi că încă se sperie la vederea camerelor de luat vederi.''Am fost atât de furios pentru ceea ce i s-a întâmplat ei (prinţesei Diana) şi pentru că nu există niciun fel de dreptate... aceeaşi oameni care au urmărit-o prin tunel au fotografiat-o murind pe bancheta din spate a maşinii'', a mai spus el.La rândul său, Oprah Winfrey, una dintre cele mai influente personalităţi de culoare din Statele Unite, a vorbit despre traumele din copilărie, bătăile primite de la bunică, despre cum mama o obliga să doarmă pe verandă şi despre abuzurile sexuale la care a fost supusă de unul dintre verii săi începând cu vârsta de 9 ani.