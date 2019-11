Prioritatea MAE - Organizarea în bune condiţii a alegerilor prezidenţiale în străinătate

Ministrul demis al Afacerilor Externe, Ramona Mănescu, a declarat că organizarea în bune condiţii a alegerilor prezidenţiale în străinătate reprezintă prioritatea Ministerului Afacerilor Externe în perioada următoare potrivit Agerpres

"Complexitatea acestui proces este în acest an mult crescută, pe fondul organizării unui număr aproape triplu de secţii de votare faţă de scrutinul din 2014 şi al extinderii intervalului de votare la trei zile. Astfel, deşi perioada avută la dispoziţie pentru a promova votul prin corespondenţă şi posibilitatea solicitării înfiinţării de secţii de votare prin intermediul platformei www.votstrăinătate.ro a fost limitată, am demarat, alături de Autoritatea Electorală Permanentă şi Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, o campanie extinsă de comunicare publică adresată cetăţenilor români din străinătate. Scopul acestei campanii a fost, după cum ştiţi, promovarea, pe de o parte, a avantajelor votului prin corespondenţă şi, pe de altă parte, a importanţei înregistrării pe platforma menţionată a opţiunilor pentru înfiinţarea de secţii noi în străinătate", a spus Mănescu, într-o scrisoare deschisă.Potrivit lui Mănescu, Ministerul Afacerilor Externe a continuat campania de informare şi după ce termenul de înscriere pe platforma www.votstrainatate.ro a expirat, promovând mesaje care le reamintesc cetăţenilor din afara ţării că au la dispoziţie trei zile pentru a vota şi prezentând secţiile de votare din fiecare dintre cele trei zile.În opinia sa, un rol esenţial în această campanie l-a avut sprijinul societăţii civile. Ea a spus că implicarea organizaţiilor non-guvernamentale şi a asociaţiilor active în comunităţile româneşti din străinătate a permis multiplicarea mesajelor şi asigurarea ecoului necesar în rândul cetăţenilor români."Doresc să îmi exprim aprecierea pentru contribuţia asociaţiilor comunităţilor româneşti din străinătate la demersurile de constituire a birourilor secţiilor de votare, mai ales în contextul modificărilor aduse procesului electoral. Ministerul Afacerilor Externe contează în continuare pe implicarea asociaţiilor comunităţilor româneşti din străinătate în scopul desfăşurării fără dificultăţi a alegerilor prezidenţiale, în conformitate cu aşteptările cetăţenilor români din afara ţării. Am convingerea că reuşita unui exerciţiu electoral, atât în ţară cât şi în străinătate, reprezintă nu doar un test pentru administraţia publică, ci şi un efort comun, o responsabilitate asumată împreună de către administraţia publică, societatea civilă şi cetăţeni", a adăugat Mănescu