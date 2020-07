PRM salută alegerea Prea Sfintitului Calinic Botosaneanul ca arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților

Partidul Romania Mare saluta decizia Sfantului Sinod ca, pentru postul de Arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, ramas vacant in urma decesului Arhiepiscopului Pimen sa fie ales Prea Sfintitul Calinic Botosaneanul, actualul episcop vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, se spune într-un comunicat de presă.

Pentru membrii si simpatizantii PRM reamintim faptul ca, Calinic Botoşăneanul s-a născut în Iaşi, pe 18 noiembrie 1957. În perioada 1985 - 1989 a urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Andrei Şaguna" din Sibiu. De asemenea, are studii universitare de medicină şi drept. Are două doctorate în filosofie, specializarea Istoria Filosofiei, respectiv Epistemologie şi filosofia ştiinţei. Acesta, in anul1986, pe data de 14 mai, a fost hirotonit diacon în Catedrala mitropolitană din Iași, de vrednicul de pomenire patriarh Teoctist, iar la 15 august, în același an, a fost hirotonit ieromonah pe seama Mănăstirii Putna. În 1990 a fost numit de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, stareț al Mănăstirii Râșca. În 1991, la 25 martie, PS Calinic Botoșăneanul a fost hirotonit arhiereu în Catedrala mitropolitană din Iași, în demnitatea de Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor.

Credem ca, gestul Sfantului Sinod al BOR capata acum, in plina criza pandemica, un gest cu dubla insemnatate: de reasezare intr-o normalitate necesara zonei Sucevei si Bucovinei, greu incercata de aceasta pandemie, dar si de continuitate spirituala si morala, atat de necesara credinciosului de rand, din tara noastra.