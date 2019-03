Probleme de sănătate pentru Liviu Dragnea - Cozmin Gușă, ieșire explozivă: 'Asta este o imagine a dictatorului la apus. I s-a înfundat'

Consultantul politic Cozmin Gușă a vorbit la Realitatea TV despre „necazurile medicale” ale lui Liviu Dragnea.

„Nu este frumos să râzi de necazul medical al unui om. Am văzut că suntem mai mulți cu probleme, am și eu probleme, mi le tratez, fără burdihan, pentru că am văzut acolo în față la Dragnea că a crescut o valiză mare, omul o duce bine. Daddy nu mai este atât de cool. Primul lucru e ăsta cu burta, când faci burtă mare și ai discopatie, trebuie să te aștepți să ai probleme. Sigur că e complicat, sigur că toți îi dorim sănătate, dar telespectatorii trebuie să înțeleagă că aici te internezi ca să te tratezi sau ca să te operezi atunci când alegi tu. În rest, diverse medicamente te ajută să mergi mai departe, calmantele te scot din criză trei, patru, cinci zile. Ăsta e un mișto de justiție ieftin, tare eficient. Eu am înțeles că, de fapt, senzațional este că avem un stat paralel constituit deja în justiție”, a afirmat Cozmin Gușă.

„Eu mă tot întrebam de câțiva ani de zile unde o fi dispărut rețeaua lui Cătălin Voicu. S-a dus omul la pușcărie, dar rețeaua a rămas. Dacă eu mă gândeam care nu am probleme în justiție, vă dați seama cei care au probleme în justiție și mai ales cei din PSD cât de mult se gândeau ei unde a dispărut acea rețea atât de eficientă”, a mai spus consultantul politic.

Conform acestuia, mecanismul acesta și cronologia dosarelor ne arată că este „alifie” pentru orice caz.

„Oricât de complicat ar fi un caz se găsește o alifie dacă găsești procurorul sau judecătorul potrivit sau avocatul care să te ducă la ei și prin această sarabandă , dublată de Ordonanțe și tertipuri sau de contestări pe la Curtea Constituțională se poate găsi cineva, în final, care să te scape de griji. Vreau să subliniez în mod clar senzaționalul descrierii acestui stat paralel din justiție care deocamdată este vizibil în cazul Dragnea, dar cine știe în câte alte cazuri o mai fi eficient”, a explicat Cozmin Gușă.

„Al doilea lucru s-a văzut, să ajungi așa ce râsul curcilor, ca președintele celui mai mare partid să vină niște ciudați cu o privire violentă, pentru că privirea lor nu era prea prietenoasă acolo și să dea din vuvuzele ca să poți să îți faci cale ca să ajungi acolo pentru că nu poți să aterizezi cu elicopterul ca Ceaușescu. Asta este o imagine a dictatorului la apus”, a completat acesta.

Cozmin Gușă mai spune că acest lucru nu mai este în regulă.

„I s-a înfundat domnului Dragnea, dar atenție, atât de proastă este situația în celelalte partide încât prin această strategie a lui Dragnea de a le da bani din buget Consiliilor Județene numai după alegerile europarlamentare, Daddy Dragnea nu a făcut decât să îi alinieze pe toți la start și le-a zis: PNL-ul e vai de capul lui, Pro România are organizație dar nu are bani, ceilalți de la USR și PLUS nu prea sunt primiți la televiziune, deci voi trebuie să vă mobilizați. Primarii sunt de partea noastră pentru că vor bani, ăia sunt de partea noastră pentru că vor bani, mai cumpărați niște primari de la PNL pentru că și ăia vor bani. Pe acest gen de logică, care este logică de baron șef, probabil că cei din PSD, în aceste alegeri, vor fi cei mai mobilizați pentru a scoate un scor. Să vedem cum se vor mobiliza și să vedeți atunci bătălie cu Rareș al nostru care s-a dus și el la liberali și cu Victor Ponta care e și el pe primul loc pe liste, dar a făcut o greșeală spunând că se va da jos de acolo. Dar totuși se va încinge o dezbatere. Dezbaterea va fi între politicieni și fără un referendum pe justiție pe care Iohannis trebuia să îl facă mai demult, tot nu va fi o prezență atât de mare pentru că senzația e următoarea: problemele nostre nu se rezolvă la Bruxelles, pentru că asta va încerca să ne convingă PSD și ALDE, care are o listă dezastru. Acolo la ALDE șansa e foarte mică și fericirea lui Tăriceanu se va transforma în altceva. Dar va conta foarte mult acel activ de băieți cu ”vuvuzele” care vor merge și vor mobiliza tot ce este pe lângă ei”, a detaliat consultantul politic, adăugând că la o prezență foarte slabă, Dragnea și PSD, din păcate, ar putea să obțină un scor mare.

„Dacă va fi acel referendum situația se va schimba cumva. Doar că domnul Iohannis se gândește că referendumul îl ajută pe el sau îi folosește lui USR și Plus și doamnei Kovesi. Atunci, președintele nostru care a fost primul care s-a gândit la al doilea mandat și și-a anunțat candidatura, mai stă și cugetă. Dacă ar gândi împotriva PSD-ul ar da drumul la referendum fără să șovăie”, a afirmat acesta.

„În încheiere, vreau să spun că este senzațională această descriere de stat paralel care îl deservește pe Dragnea în justiție, calmul lui Dragnea care se bazează pe ceva, poate pe acel stat paralel care s-a creat și această imagine de dictator la apus, cam astea ar fi semnele zilei”, a explicat Cozmin Gușă.