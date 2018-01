Probleme mari în Olt: Deficitul de procurori la unităţile de parchet din judeţ s-a accentuat în 2017

Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt şi unităţile de parchet subordonate acestuia s-au confruntat în 2017 cu deficit de personal, gradul de ocupare a schemei de personal fiind în medie de 67,6%, potrivit prim-procurorului Anca Anuţa, conform Agerpres.

Aceasta a calificat anul 2017 drept un an "foarte greu" raportat la deficitul de personal care a fost mai accentuat faţă de 2016. "Anul trecut pentru procurorii din judeţul Olt a fost un an foarte greu prin raportare la disfuncţiile de personal de la toate unităţile de parchet. Dacă Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt şi unităţile de parchet subordonate au prevăzută o schemă de personal de 39 de procurori, anul trecut am funcţionat, conform schemelor, cu 28 de procurori, însă în realitate au fost şi funcţii vacante temporar, care nu se evidenţiază în schema de personal - am în vedere concediile medicale - din nefericire trei colegi procurori sunt în concediu medical, mai sunt concedii de studii pentru colegii stagiari", a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt.

Anca Anuţa a arătat că în anul 2016 gradul de ocupare a schemei de personal la parchetele din judeţ a fost de 83%, iar în 2017 gradul de ocupare a fost, în medie, de 67%, luând în calcul şi concediile medicale şi concediile de studii.

"Au fost unităţi de parchet cum ar fi Parchetul Caracal, Parchetul Corabia şi Parchetul Slatina care uneori au funcţionat cu o schemă de 50%. Se pare că nici anul acesta nu va fi unul fericit pentru noi, pentru că în prezent Parchetul Slatina funcţionează cu doar trei procurori dintr-o schemă de 12. Cu toate acestea, datele statistice evidenţiază că activităţile pe care le-am desfăşurat se circumscriu parametrilor corespunzători de calitate şi eficienţă", a punctat Anuţa.

Aceasta a menţionat că anul trecut au fost pronunţate de instanţe 15 soluţii de achitare, dar niciuna nu a fost imputabilă procurorilor.

"Deşi am înregistrat 15 soluţii de achitare, niciuna nu a fost reţinută ca fiind imputabilă procurorului. Dintre acestea, 11 s-au pronunţat ca urmare a dezincriminării, respectiv ca urmare a unor decizii de neconstituţionalitate prin raportare la abuzul în serviciu, respectiv circulaţia pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice. Numărul inculpaţilor achitaţi faţă de numărul inculpaţilor trimişi în judecată pe alte temeiuri decât cele privind dezincriminarea este destul de mic, 0,47%", a subliniat prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt.

Anca Anuţa a mai spus că procurorii din judeţ au soluţionat 93% dintre dosarele intrate în anul 2017.