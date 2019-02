Probleme mari pentru polițiștii din Vaslui: 70 % din posturi necesită reparaţii, iar în unele comune își desfășoară activitatea în case particulare

Acesta a precizat că din cauza sediilor improprii activitatea poliţiştilor este afectată, în unele situaţii ajungându-se ca oamenii legii să-şi desfăşoare activitatea în locuinţe sau în sedii de cămine culturale.

"Fără discuţie că starea actuală a posturilor de poliţie afectează activitatea. Acolo unde nu am găsit alte posibilităţi, am solicitat sprijin altor instituţii, care n-au pus la dispoziţie spaţii şi am mutat sediul postului de poliţie. La Creţeşti, de exemplu, nu avem doar o problemă la clădire, ci este şi o problemă de sol şi luăm în calcul relocarea postului de poliţie, care acum funcţionează într-un spaţiu oferit de primărie în cadrul Căminului Cultural. La Perieni este un alt post de poliţie care nu mai poate fi folosit şi am închiriat un spaţiu de la ANIF. La Fereşti nu avem post de poliţie deloc, fiind comună nou înfiinţată; acolo primăria a pus la dispoziţie un spaţiu, o casă de locuit", a menţionat Panţîru.

În cursul anului trecut au fost consolidate două sedii de poliţie şi au fost reparate acoperişurile la alte două sedii, iar la trei posturi de poliţie s-au făcut reparaţii parţiale. Conducerea IPJ a anunţat că în funcţie de bugetul alocat pentru reparaţii va angaja cheltuieli şi pentru alte sedii care necesită reparaţii şi renovări.