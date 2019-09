Probleme pentru Gabi Balint - Ce au decis medicii, după infarct

Gabi Balint (56 de ani) va avea o nouă intervenție chirurgicală, după cea din urmă cu 3 zile. Expertul Digi Sport a suferit un infarct vineri seara, în urma căruia i-au fost montate 3 stenturi la Spitalul Fundeni, potrivit digisport.ro.

Prima intervenție a fost un succes, iar fostul internațional român este în stare stabilă. Miercuri, Gabi Balint va fi supus unei noi intervenții minim invazive, pentru montarea unui nou stent, și, dacă totul va decurge conform planului, vineri va fi externat.

Aseară, Gabi Balint a urmărit meciul FCSB - CFR Cluj 0-0 de pe patul de spital și le-a trimis o poză colegilor de la Digi Sport Special.

Analistului Digi Sport i s-a făcut rău vineri seară și a decis să meargă pentru investigații la o clinică privată. Diagnosticul a fost clar, suferise un infarct. Gabi a mers imediat la Spitalul Fundeni, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale și i s-au montat 3 stenturi.

Starea fostului internațional este acum una stabilă. El a comunicat cu familia și cu apropiații, după operație.

Mesajul iubitei lui Gabi Balint, după infarctul suferit de fostul internațional

Eliberată de marile emoții la care a fost suspusă în ultimele zile, Luciana Pop, iubita lui Gabi Balint, a ținut să transmită un mesaj tuturor celor care s-au interesat de starea de sănătate a fostului internațional.

”Vă mulțumesc pentru toate încurajările și gândurile bune! Gabi Balint a rămas la fel de puternic cum îl știm și este bine acum! Are alături o echipă minunată de medici la Fundeni, ceea ce mă face sa ma închin încă o dată in fața profesionalismului cardiologilor români! ’Stars can’t shine without darkness’ (n.r. - stele pot străluci doar în întuneric)”, este mesajul pe care Luciana Pop l-a postat pe rețelele de socializare.