Problemele persistă în Italia - Indicatorul de răspândire a virusului, în creştere pentru a doua săptămână consecutiv

Coronavirusul a câştigat din nou teren în Italia, unde un indicator cheie al pandemiei s-a înrăutăţit pentru a doua săptămână consecutiv, au anunţat joi autorităţile sanitare, relatează DPA, potrivit Agerpres.

Valoarea ratei de reproducere (R), care indică rapiditatea cu care se răspândeşte virusul, a crescut la 0,9, de la 0,86, respectiv 0,82 în ultimele două săptămâni, a declarat într-un comunicat Giovanni Rezza, înalt oficial în Ministerul Sănătăţii.

Italia a reuşit să reducă răspândirea noilor infecţii odată cu adoptarea restricţiilor diferenţiate pe regiuni, la începutul lunii noiembrie, însă efectele acestora se menţin la un platou.Rezza a precizat că ţara a înregistrat 330 de cazuri de virus la 100.000 de locuitori în ultimele 14 zile, în scădere faţă de 375 săptămâna trecută, numind-o "o reducere minimă". În mod ideal, cazurile ar trebui să fie sub 50 la 100.000 de locuitori, a precizat el.

"Toate acestea înseamnă că trebuie să menţinem garda sus, precum şi restricţiile care au fost luate", a remarcat Rezza.



Ziua de joi marchează debutul măsurilor speciale de restricţionare a deplasărilor în perioada sărbătorilor de sfârşit de an, în timpul cărora italienii vor fi în mare parte izolaţi în case.



Guvernul a permis, însă, locuitorilor să primească maximum două persoane în casele lor, dar şi copii cu vârste sub 14 ani, putând avea astfel loc reuniuni de familie în cadru restrâns la masa de Crăciun.



Italia este una dintre ţările cele mai afectate de coronavirus. Cu o populaţie de 60 de milioane, statul a înregistrat până în prezent în jur de 70.400 de decese asociate COVID-19, mai mult decât orice altă ţară din Europa.