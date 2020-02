Procurorii maramureşeni vor investiga o campanie telefonică denigratoare - Plângerea a fost depusă de şeful PSD Maramureş

Preşedintele PSD Maramureş, Gabriel Zetea, a anunţat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare, pentru că au fost folosite date cu caracter personal ale unor membri din partid, gestul său fiind motivat de o campanie telefonică denigratoare la adresa sa, potrivit Agerpres.

Totodată, liderul PSD Maramureş a depus la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal o plângere împotriva unei societăţi comerciale din Cluj-Napoca şi a adresat o sesizare societăţii Vodafone România, a cărei infrastructură logistică a fost utilizată de societatea comercială din Cluj-Napoca.

"Începând din data de 3 februarie 2020, în judeţul Maramureş a început o agresivă campanie telefonică de denigrare a propriei persoane. Operatorii, care sună foarte mulţi maramureşeni, se recomandă ca fiind reprezentanţi ai Primăriei municipiului Baia Mare, reprezentanţi de la cabinetul primarului Cătălin Cherecheş şi proferează atacuri la adresa mea.

La o minimă cercetare am descoperit că aceste apeluri telefonice nu vin din Primăria Baia Mare şi nu sunt mesaje transmise de primarul municipiului. Pe această cale, doresc să îi mulţumesc edilului Cătălin Cherecheş pentru faptul că, foarte prompt, a transmis un comunicat public în cursul zilei de marţi, 4 februarie, în care a infirmat toate aceste atacuri.

Totodată, din informaţiile obţinute în aceste zile, am observat că această campanie este pornită şi demarată de către o societate comercială din Cluj-Napoca, care se numeşte Call Mania şi este reprezentată de administrator Alexa Liviu Doru Alin", a spus Gabriel Zetea.

Acesta a menţionat că majoritatea apelurilor telefonice efectuate au conţinut aspecte din viaţa sa privată sau de altă natură.

"Unul dintre acestea face referire la nunta care am avut-o anul trecut, dar care este, totuşi, o acţiune privată şi nu are nicio legătură cu funcţia publică pe care o deţin în acest moment, respectiv cea de preşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş sau de preşedinte al Partidului Social Democrat Maramureş.

Sunt acuzat de faptul că aş fi închiriat un avion pe care l-aş fi plătit din fonduri publice, ceea ce nu este adevărat. Am închiriat într-adevăr, la acel moment, un avion, pentru prieteni, colegi, care urmau să facă o deplasare de la Bucureşti, dar asta este o problemă privată. Am un contract de intermediere pentru transport, o factură emisă pe numele meu, o plată făcută din contul personal, dintr-o bancă din Baia Mare, încă din acel moment.

Stau oricând transparent şi deschis la orice control pe care îl poate face orice instituţie abilitată din România. Este păcat că aceste atacuri murdare duc nivelul disputelor politice atât de jos. Niciodată nu mi-am permis să atac, personal, vreun adversar politic, în ceea ce priveşte viaţa sa privată.

Nunta a fost o chestiune privată şi nu am făcut un comunicat de presă din acest eveniment şi nu am implicat, sub nicio formă, Consiliul Judeţean sau Partidul Social Democrat. Aşadar nu consider că este normal să fiu atacat pe un aspect ce ţine doar de viaţa mea personală", a declarat Gabriel Zetea.

Preşedintele PSD Maramureş a mai subliniat că se aşteaptă ca şi Primăria municipiului Baia Mare să depună o plângere penală împotriva celor care au iniţiat campania de mesaje denigratoare.

"Sper ca, în perioada următoare, şi Primăria municipiului Baia Mare să facă aceleaşi demersuri, pentru că nu este normal ca o persoană sau societate comercială să folosească numele Primăriei Baia Mare într-o campanie privată, în urma căreia să obţină anumite foloase politice sau economice de niciun fel. Sper ca maramureşenii să înţeleagă şi să nu se lase păcăliţi de astfel de demersuri josnice, care sunt duse într-o bătălie politică. (...)

Am avut dispute politice cu adversari politici, dar nici măcar aceştia nu şi-au permis încă să facă afirmaţii de această natură la adresa mea. Tocmai din acest motiv, cu atât mai puţin voi accepta ca un asemenea lucru să fie făcut de către o societate comercială reprezentată de către un anumit jurnalist din Cluj-Napoca", a spus Gabriel Zetea.