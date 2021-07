Procurorul General, Alexandru Stoianoglo recunoaște că nu știe cum a reușit să iasă din țară Marina Marohina, verișoara lui Veaceslav Platon

Procurorul General, Alexandru Stoianoglo, a recunoscut că procurorii au scăpat-o din nou pe fosta manageră în secția operațiuni bancare de la BC Moldinconbank, Marina Marohina, verișoara lui Platon, vizată în dosarul cu privire la discreditarea judecătoarei de la CSJ, Svetlana Novac. În același dosar, Veaceslav Platon, are statut de inculpat și este învinuit de spălare de bani și falsificare de carduri, scrie deschide.md

„Este adevărat că doamana Marohina a fost pusă sub învinuire, pe parcursul ultimilor ani ea nu a fost aici. Noi am avut nevoie de audierea ei, de aceea noi am avut niște înțelegeri neoficiale, după care ea a venit în țară, a fost audiată, iar privința ei au fost adoptate niște decizii că nu va părăsi țara, dar cu regret ea a părăsit țara. A fost din nou anunțată în căutare”, a menționat Stoianoglo în cadrul emisiunii Puterea a Apatra de la postul de televiziune N4.

Întrebat de moderator cum a fost posibil ca Marohina să părăsească R.Moldova, dacă avea intyerdicție de a părăsi R.Moldova, Stoianoglo s-a bâlbâit și nu a putut oferi un răspuns clar, ba și a demonstrat că nici nu cunoaște cum procurorii au scăpat-o din mână pe Marohina.

„Ca deobicei oameni pleacă prin segmentul transnistrean și așa părăsesc țara”, a conchis procurorul General

Dosarul penal, în care este vizată Marina Marohina a fost pornit în aprilie 2013. Femeia a fost învinuită că a perfectat un card bancar fals pe numele judecătoarei Svetlana Novac și a transferat pe el 300.000 de euro din contul unei firme afiliate lui Platon, apoi a extras de pe card suma de 290.000 de dolari, perfectând facturi bancare că banii au fost ridicați de Svetlana Novac.

Magistrata a aflat despre tranzacție când a fost invitată la CNA pentru explicații și a fost informat și Consiliul Superior al Magistraturii. Ulterior, procurorii au constatat că este vorba de o înscenare. Marina Marohina mai este învinuită și de implicare în schemele de spălare de bani, care la fel ar fi fost gestionate de Platon.

Marina Marohina, în luna Octombrie 2020, a fost reținută pe Aeroportul Internațional Chișinău, după ce a fost anunțată în căutare, și escortată la Procuratura Anticorupție unde, potrivit lui Sergiu Gavajuc, ex-șef interimar al PA, citat de Anticorupție.MD, după ce i-a fost înaintată învinuirea, a fost eliberată.

Deschide.MD a scris cu referire la surse că în prezent Marohina este anunțată în căutare, după ce a reușit din nou să părăsească nestingherită R.Moldova.

Prin ordonanța din 15 octombrie 2020, pe numele lui Marohina a fost aplicată măsura preventivă de obligare de a nu părăsi localitatea, pe un termen de 60 de zile, însă în luna Noiembrie, în timp ce era valabilă măsura preventivă, Marohina a părăsit R.Moldova, în baza unui pașaport bulgar, la bordul unei aeronave care efectua cursa Chișinău-Londra.

În luna Aprilie curent, procurorul de caz a solicitat mandat de arest pe numele lui Marohina, însă magistrații de la Judecătoria Chișinău, sdiul Ciocana au respins demersul acestuia.