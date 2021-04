Producţia serialului derivat din Game of Thrones, House of the Dragon, a început

Producţia serialului derivat din "Game of Thrones" a fost lansată. Actorii din "House of the Dragon", aşteptată pentru 2022, s-au reunit pentru primele lecturi ale scenariului, aşa cum se vede din fotografiile publicate de HBO, potrivit news.ro.

Matt Smith ("The Crown"), Steve Toussaint ("It's a Sin") şi Paddy Considine, toţi anunţaţi în distribuţie, apar în aceste imagini. Ei au respectat măsurile de distanţare socială din cauza Covid.

Serialul medieval "Game of Thrones", difuzat între 2011 şi 2019, s-a impus drept un fenomen mondial.

Intriga din "House of the Dragon" are loc cu câteva sute de ani înainte de cea din seria originală. Ea spune povestea casei Targaryen, condusă de regele Viserys, jucat de Paddy Considine. Serialul va fi dezvoltat de Miguel Sapochnik şi Ryan Condal.

Locurile de filmare sunt în pregătire. Potrivit metro.co.uk, simbolul casei Velaryon apare pe o casă din Cornwall.

Ca şi "Game of Thrones", "House of the Dragon" este inspirat de opera lui George R.R. Martin. Scenariul este după romanul "Fire & Blood". Un alt proiect de spin-off anunţat se inspiră din cartea "Tales of Dunk & Egg".