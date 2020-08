Profitul net al MedLife a crescut la 10,93 milioane lei

MedLife, liderul pieţei de servicii medicale private din România, a înregistrat în primele şase luni ale anului un profit net de 10,93 milioane lei, mai mare cu 4,4% faţă de perioada similară din 2019 (10,47 milioane lei). Mihai Marcu, preşedinte şi CEO MedLife Group, afirmă că în săptămânile imediat următoare va deschide cel de al patrulea Laborator SARS-CoV-2, la Cluj notează news.ro.

Cifra de afaceri a urcat uşor, la 469,53 milioane lei, faţă de 468,29 milioane lei, în semestrul 1 2019.

Grupul arată că dezvoltarea celor trei laboratoare Covid-19, într-un timp record, a reprezentat una dintre realizările importante ale grupului din prima jumătate a anului 2020.

"Prin prisma acestora, compania a putut să ţină în siguranţă angajaţii MedLife, să testeze periodic pesonalul medical şi de suport, pacientii şi să păstreze funcţionale unităţile şi să asigure pacienţilor un act medical de calitate şi în siguranţă, prin efectuarea a mii de teste RT-PCR săptămânal", arată raportul MedLife.

În plus, în perioada stării de urgenţă, MedLife a asigurat peste 100.000 de consultaţii online şi offline.

“Am putut să le oferim românilor o alternativă pentru monitorizarea şi tratarea patologiilor existente în condiţii de siguranţă, într-un context greu de dus pentru noi toţi. Am reuşit să ajutăm sute de mii de români să îşi evalueze bolile existente şi să le ţină sub control, înregistrând peste 860.000 de vizite în clinici şi peste 2,5 milioane de analize procesate. Am putut susţine fluxurile din maternităţi şi spitale pentru ca viitoarele mame să poată naşte în siguranţă, iar pacienţii care au avut nevoie de intervenţii chirurgicale în regim de urgenţă să le poată efectua în timp util. Am putut asigura continuitatea tratamentelor pentru bolnavii de cancer, şi, în egală măsură, am asistat investigaţiile imagistice pentru a ajuta medicii din zona de paraclinic să poată pune un diagnostic corect. În paralel cu eforturile făcute pentru a menţine siguranţa în rândul colegilor şi a pacienţilor, am susţinut autorităţile în lupta cu noul virus, procesând zeci de mii de analize la nivel naţional pentru DSP”, a declarat Mihai Marcu, preşedinte şi CEO MedLife Group.

În a doua jumătate de an, compania intenţionează continuarea investirii în programele deja existente, dar şi dezvoltarea de proiecte şi produse noi post Covid.

"Ne dorim să continuăm să investim, să ne extindem, având la dispoziţie noua majorare a creditului, anunţată în luna mai, în valoare de 20 milioane euro, fonduri ce vor fi folosite pentru dezvoltarea mai multor proiecte în contextul Covid-19, cât şi în afara acestuia, proiecte ce ţin de zona de prevenţie, cercetare, retehnologizare şi nu numai, dar şi pentru extinderea programului de achiziţii, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Continuarea proiectui MedPark deja demarat, concentarea activităţilor spitaliceşti din Bucureşti în noul complex de pe Calea Griviţei, dezvoltarea PharmaLife pe verticală şi orizontală, precum şi dezvoltarea serviciilor de oncologie sunt principalele domenii pe care dorim să le dezvoltăm în a doua jumatate a acestui an si prima parte a anului 2021. Noile investiţii se vor derula cu un ritm mai ponderat, cu o privire atentă către reducerea costurilor şi la evoluţia pandemiei. În săptămânile imediat următoare vom deschide cel de al patrulea Laborator SARS-CoV-2, de această dată la Cluj, dorind să jucăm în continuare un rol important în zona de screeneing a pacienţilor post COVID-19, respectiv în tratarea comorbidităţilor acestei boli care a schimbat priorităţile medicale ale oamenilor de pe întregul mapamond”, a declarat Mihai Marcu.

MedLife este unul din cei mai mari furnizori de servicii private de sănătate din România. Compania operează cea mai extinsă reţea de clinici, una din marile reţele de laboratoare medicale, spitale generale şi specializate şi are cea mai mare baza de clienţi pentru Pachete de Prevenţie în Sănătate din ţară.

Acţiunile emise de MedLife sunt admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori Bucureşti, Categoria Premium, având simbolul de tranzacţionare ′′M′′.