Programarea şi competenţele digitale, printre cele mai căutate specializări de formare profesională

Programarea şi competenţele digitale de lucru pe computer sunt cele mai căutate specializări în această vară, iar jumătate (50%) dintre aplicanţii la programele online de formare în IT derulate de Digital Nation sunt de sex feminin, arată datele centralizate de către reprezentanţii organizaţiei de formare profesională.

Potrivit sursei citate, cele mai multe înscrieri la noua serie de programe Digital Nation s-au înregistrat la cursurile de programare pentru începători Learn to Code 1 (51,7%) şi la specializarea Digital Skills (23,5%). De asemenea, în rândul aplicanţilor la specializările avansate în IT, tehnologiile FullStack sunt cele care au atras cel mai mare interes de până acum, de 83%, potrivit agerpres.ro.

La nivel general, programarea şi competenţele digitale de lucru pe calculator reprezintă cele mai căutate specializări vara aceasta, iar 50% dintre aplicanţii de până acum la programele online de formare în IT ale Digital Nation sunt femei.

Înscrierile în ediţia 2020 a programelor Generaţia Tech şi Origins sunt deschise până pe data de 14 august 2020, pe site-ul digitalnation.ro şi în reţeaua iaBilet la modulele de formare intensivă în: Digital Skills (competenţe digitale), Learn To Code 1 (programare pentru începători), Learn to Code 2 (programare pentru avansaţi) şi la cursuri de specializare accelerată în: Java şi FullStack JS.

Programul Generaţia Tech se adresează începătorilor în IT de toate vârstele, care au o afinitate pentru tehnologie dar care nu au avut până în prezent oportunitatea să se formeze sau să activeze în domeniu. Cele trei specializări de anul acesta se aliniază la trendul global de redefinire a competenţelor de bază în IT & digital.

Totodată, specializările Origins se adresează profesioniştilor care vor să folosească perioada de lucru de acasă pentru a-şi dezvolta o aptitudine nouă sau celor care doresc să schimbe direcţia profesională către o ramură IT mai bine plătită. Astfel, se oferă specializări accelerate în: Java - deschis dezvoltatorilor IT care stăpânesc la nivel de bază programarea secvenţială şi care doresc să înveţe cum se dezvoltă proiecte Java; Fullstack JS - deschis dezvoltatorilor IT care vor să îşi formeze mâna în dezvoltarea proiectelor frontend şi backend.

Cursurile din cele două programe vor demara pe 17 august şi vor avea un parcurs intensiv şi accelerat de formare online, de tip gamification, care necesită o implicare de doar 4 ore/săptămână timp de 3 luni şi jumătate, de pe laptop sau telefon, folosind platforme cu care tinerii sunt familiarizaţi deja din navigarea online.

În plus, specializările Generaţia Tech şi Origins sunt deschise şi companiilor din România care caută soluţii pentru re-specializarea propriilor angajaţi, fie pentru noi joburi în firmă, fie pentru a-i pregăti de alte oportunităţi de pe piaţă.

Un studiu recent publicat de McKinsey & Company evidenţia faptul că doar 4% din totalul companiilor din România investesc în dezvoltarea competenţelor digitale ale angajaţilor lor.

"În contextul în care România are cea mai mică pondere (56%) a tinerilor cu competenţe digitale de bază din UE, potrivit Eurostat, doar 10% dintre români au competenţe digitale avansate, iar ţara noastră se află pe ultimul loc în Europa la capitolul digitalizare, programele Digital Nation au ca obiectiv să pregătească noua generaţie de specialişti calificaţi digital, recunoscuţi pe piaţa muncii", precizează organizaţia.

Digital Nation lucrează de peste şapte ani la digitalizarea forţei de muncă româneşti. În perioada aprilie - mai, 15% dintre profesorii din România s-au înscris la programul de formare în predarea online demarat de Digital Nation, iar în prezent organizaţia dezvoltă un program de sprijin şi asistenţă pentru IMM-urile care doresc să tranziţioneze în digital.

Prin programele sale de formare accelerată, Digital Nation îşi propune să formeze, anul acesta, peste 2.000 de noi specialişti din toată ţara, care se vor alătura comunităţii celor peste 40.000 de tineri, specialişti, antreprenori şi afaceri reunite deja în Digital Nation, prin programele DevAcademy, Generatia Tech 2019, IMM in Online şi Profesor in Online, demarate pe plan naţional din 2013 până în prezent.