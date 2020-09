Proiect de lege: Persoanele cu handicap vizual vor putea primi între 1.000 și 3.000 de euro

Statul român va deconta, periodic, sume de până la 3.000 de euro pentru ca persoanele cu handicap vizual să-și poată cumpăra aparate care le ajută să suplinească absența vederii, prevede un proiect de lege înregistrat în Parlament.

„Persoanele cu handicap vizual pot beneficia, in functie de gradul de handicap, o data la cinci ani, de decontarea achizitionarii de tehnologii asistive si de acces, in urmatoarele cuantumuri: a) persoanele cu handicap vizual grav: maximum 3.000 euro; b) persoanele cu handicap accentuat: maximum 2.000 euro; c) persoanele cu handicap mediu: maximum 1.000 euro”, scrie în proiectul de lege.

Inițiatorul proiectului, deputatul PSD Corneliu Buicu, liderul comisiei de sănătate, spune în expunerea de motive:

„Conform statisticilor oficiale in Romania traiesc peste 94.000 de persoane cu handicap vizual grav, accentuat sau mediu. Acesti oameni au imperativa nevoie de sprijin tehnologic specific pentru a putea suplini absenta partiala sau totala a vederii. Din pacate insa in Romania, spre deosebire de toate celelalte state din Uniunea Europeana, persoanele cu handicap vizual nu beneficiaza de sprijin din partea statului la achizitionarea de echipamente care sa le permita autonomia personala, viata independenta, accesul la educatie si incadrarea in munca. Astfel, prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, deficientii de vedere, spre deosebire de persoanele cu alte dizabilitati, nu beneficiaza de niciun echipament specific, in afara implantului de cristalin, motiv pentru se impune un act normativ distinct”.