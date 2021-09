Proiecte înscrise de cineaşti din Bulgaria, Moldova, România, Serbia şi Grecia, selectate pentru programul FILM+

FILM+, programul alternativ de susţinere a producţiilor cinematografice independente cu buget redus, anunţă rezultatele selecţiei celei de-a şasea ediţii, potrivit news.ro.

Din cele 91 de proiecte înscrise de cineaşti din Bulgaria, Moldova, România, Serbia şi Grecia au fost selectate 18 proiecte, dintre care: cinci lungmetraje documentare, 11 scurtmetraje ficţiune, un scurtmetraj animaţie şi un mediumetraj ficţiune.

„Ne bucurăm că am avut parte, anul acesta, de cea mai bogată selecţie, aşadar am stabilit un record al proiectelor pe care ne angajăm să le susţinem într-o singură ediţie: 18. Extindem cu această ocazie graniţele programului nostru către a cincea ţară, Grecia. Participanţii celei de-a şasea ediţii a FILM+ vor avea parte de tot suportul nostru personalizat atent, pentru fiecare dintre module: dezvoltare, producţie şi pentru post-producţie. Suntem alături de realizatorii de film care au nevoie de structuri, îndrumare şi ajutorul necesar care să le faciliteze un debut de succes în industrie. Cu atât mai mult în această perioadă marcată de dificultăţi”, spune Ana Drăghici, coordonatoarea programului FILM+.

Reprezentanţii proiectelor selectate din România, Bulgaria, Moldova, Serbia şi Grecia se vor reuni în această toamnă la Bucureşti, în funcţie de situaţia din România legată de pandemia Covid-19, într-o rezidenţă în cadrul căreia vor avea loc masterclass-uri cu cineaşti consacraţi, sesiuni de îndrumare individuală, laboratoare, grupuri de lucru urmate de stabilirea calendarului de lucru pentru fiecare proiect în parte, croit pe necesităţile acestora. Programul de lucru va include, în prima parte anul viitor, noi sesiuni de lucru.

Proiectele selectate pentru cea de-a şasea ediţie Film + sunt:

Work in Progress: cinci scurtmetraje de ficţiune

„Aurică, viaţă de câine”, de Mihai Dragolea - România

„Berliner Kindl”, de Lucia Chicoş - România

„September Dawn”, de Ivan Djurovic - Serbia

„The Course of the Duchman”, de Noura Al Kadri - Bulgaria

„Vreau să sparg sera”, de Teona Galgoţiu - România

Producţie: patru scurtmetraje de ficţiune şi un scurtmetraj de animaţie

„Cats”, de Danilo Stanimirovic - Serbia, scurtmetraj ficţiune

„Închis, deschis”, de Teodora Mihaila şi Catalina Pistol - Moldova | România, scurtmetraj animaţie

„Karina”, de Ilinca Hărnuţ - România, scurtmetraj ficţiune

„Nu mânca dacă nu-ţi place”, de Doru Vatavului - România, scurtmetraj ficţiune

„Revedere”, de Vasile Todincă - România, scurtmetraj ficţiune

Dezvoltare: patru lungmetraje documentare, un mediumetraj şi un documentar de ficţiune

„Boro/ Ramiz”, de Ana Dragic - Serbia, lungmetraj documentar

„Bărbatul de velur”, de Emil Vasilache - România, mediumetraj

„Classics Never Go Out Of Style, But… They Do”, de Ivelin Kostadinov - Bulgaria, scurtmetraj

„Last Man Standing”, de Maria Bălănean - România, lungmetraj documentar

„Unacknowledged”, de Elena Borcea - România, lungmetraj documentar

„The Poor Dove”, de Călin Laur - Moldova, lungmetraj, documentar

Acestora li se adaugă alte două proiecte, incluse într-o nouă secţiune, introdusă anul trecut:

Expanded:

„Lethe”, de Nefeli Rapti - Grecia, scurtmetraj ficţiune

„More Than Love”, de Maria Cîrstea - România, lungmetraj, documentar



FILM+ a fost iniţiat în 2016 de o echipă de tineri cineaşti, formată din directoarea de imagine Ana Drăghici, regizorul Paul Negoescu şi Alex Trăilă, consultant în cinematografie şi audiovizual, fiind primul program din Europa Centrală şi de Est ce reuneşte resurse şi expertiză în cadrul unei platformei de colaborare şi este finanţat de programul Europa Creativă – Media al Comisiei Europene.

Conceput ca un laborator de lucru, sprijin şi promovare dedicat proiectelor de film independent, FILM+ este singurul proiect românesc şi din regiune destinat formării profesionale, care are un caracter practic, axat pe dezvoltarea, realizarea şi promovarea producţiilor audiovizuale de microbuget, realizate de tineri artişti proaspăt absolvenţi sau autodidacţi din România, Serbia, Bulgaria, Republica Moldova şi Grecia, ce beneficiază de experienţa acumulată de profesioniştii români din cinematografie.