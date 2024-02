Proiectul 'Prietenia științelor și știința prieteniei', etapa a doua: programul de activități al delegației române la Istanbul

În cadrul proiectului "Prietenia științelor și știința prieteniei", a avut loc al doilea eveniment prin vizita unei delegații din România la Istanbul, între 16 și 23 februarie 2024. Delegația a fost alcătuită din directorul dr. Daniela Sandu, managerul proiectului, împreună cu profesorii Virginia Otcă și Maria Dragnea de la învățământul primar, profesorul de geografie Nicoleta Beliciu și profesorul de matematică Constantin Hărăbor, cel din urmă fiind și inițiatorul parteneriatului.

În timp ce Școala Gimnazială Nr. 311 s-a concentrat pe prezentarea utilizării practice a educației STEAM, prin intermediul Smart Lab-ului pentru o predare interdisciplinară, Școala Baglarbași-Maltepe a oferit o exemplificație remarcabilă a artelor în dezvoltarea și întreținerea prieteniilor.

Profesorii români au fost impresionați de primirea caldă a gazdelor din Turcia. Toate activitățile au fost gândite să ofere oaspeților o parte din farmecul acestor locuri minunate: cântece și dansuri tradiționale, mâncăruri specifice, zâmbete și ochi de copii curioși să-i cunoască pe vizitatori, cadouri oferite cu mult drag. Încă din prima zi, elevii școlii Baglarbași-Maltepe, coordonați de doamnele profesoare Müjgan Ertürk și Saime Burak, i-au întâmpinat pe musafirii lor cu apă de trandafiri, rahat și un dans antolian, numit Kașik, în care se folosesc linguri pentru a imprima ritm mișcării. Domnii directori Veysel Gül și Tayfun Kocabaş au prezentat școala gazdă. Astfel, profesorii români au apreciat spațiile generoase, clasele primitoare, toate cu un colț dedicat marelui conducător Atatürk, dar cel mai mult au rămas impresionați de biblioteca școlii, un spațiu conceput atât pentru lectură, cât și pentru activități de grup. De aceea, ne-am propus să amenajăm biblioteca folosind drept model această sală, aceasta fiind o cale de a ne perfecționa propria activitate.

Săptămâna a continuat cu activități interactive, principalul obiectiv fiind familiarizarea cu cele mai importante tradiții ale culturii turce. Grupa mare din cadrul grădiniței, profesor Arzu Akgay, ne-a oferit prilejul de a învăța cum se realizează un șal tradițional. Chiar dacă erau mici, îndemânarea lor și răbdarea de care au dat dovadă ne-au impresionat foarte mult. Ca și în învățământul românesc, mobilierul este adaptat vârstei elevilor. Clasa a III-a A, profesor Saime Burak, ne-a întâmpinat cu o expoziție de obiecte tradiționale, ne-am bucurat de probarea costumelor populare. De asemenea, ne-au fost prezentate dansuri tradiționale din zona Mării Negre, cunoscute sub denumirea de Horon, dar și celebrul cântec popular turcesc „Üsküdar’a Gider İken” („În timp ce merg la Üsküdar”). Activitatea s-a încheiat cu pregătirea și degustarea „çiğ köfte”, un fel de mâncare tradițional kofta care este o specialitate regională a Turciei. Domnul profesor Recep Kurtuluş, împreună cu elevii de la clasa a III-a C, a realizat o prezentare a activităților economice, produselor agricole, hainelor tradiționale, muzicii, dansurilor și alimentelor din regiunea Mării Egee a Turciei, dar ne-au implicat într-o activitate de fabricare a vaselor de lut, care ne-a dus cu gândul la ceramica de Horezu. Am regăsit astfel multe similititudini între cultura turcă și cea românească. Atmosfera a fost întreținută de interpretarea la „saz”, instrument muzical asemănător cobzei, a cântecelor tradiționale de învățătorul clasei. Închizând ochii, ne-am imaginat că suntem pe malul Mării Egee. La clasa a II-a F, doamna profesor İlknur Albayrak ne-a pregătit ceremonia tradițională cu henna și dansul tradițional „Hellik”. Totodată, am degustat cafea Dibek, delicii turcești și șerbet otoman.

Profitând de vremea frumoasă de afară, doamna profesor Müjgan Ertürk, coordonatorul clasei a II-a A, ne-a invitat la o activitate în aer liber, o ștafetă în care s-au folosit cuburile Jenga. Am cultivat spiritul de echipă, dar și abilitățile de a crea un turn. Am primit cadou brățări din mărgele în culorile steagurilor celor două țări, confecționate de copii. Ultima zi, a fost marcată de înfrățirea dintre România și Turcia. Doamna profesor Tuğba Özünver, profesorul clasei a III-a D a prezentat mai multe lecții în care a folosit interdisciplinaritatea: geografia, prin folosirea de puzzle-uri cu hărțile țărilor partenere, muzică și mișcare pe coloana sonoră a filmului „Dracula”, matematică cu jocuri de fracții, dar și o activitate de pictură pe ceramică din zona Horezu.

În cadrul proiectului au fost vizitate cele mai importante obiective turistice ale Istanbulului: Palatul Topkapi, unde am găsit sabia lui Ștefan cel Mare așezată la loc de cinste în Galeria Armelor, Hagia Sophia, Moscheea Albastră, Turnul Galata, cartierul Fanar, Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului. Am admirat magia Bosforului, printr-o croazieră între cele două continente, Europa și Asia, dar ne-am bucurat și de spectacolul oferit de pescăruși.

În urma desfășurării celor două etape ale proiectului „Prietenia științelor și știința prieteniei”, s-au făcut primii pași în realizarea unui proiect Erasmus+, care să aibă același nume, în care parteneri să fie Școala Gimnazială Nr. 311, București, România, Școala Baglarbași-Maltepe, Istanbul, Turcia și 8th Primary School, Chaidari, Grecia. În concluzie, a fost un schimb de experiență extrem de interesant, rodnic, prin care, folosind metoda „learning by doing”, am învățăt lucruri noi, foarte utile în perfecționarea activității din școala noastră, precum și obiectivul principal de punere a bazei unui proiect Erasmus+, informează curierulnational.ro.

Profesor Constantin HĂRĂBOR – Autor și Coordonator de proiect